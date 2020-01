Vier-Pfoten-Gründer Heli Dungler gestorben

Grosse Trauer um den Gründer und Präsidenten der Tierschutzorganisation Vier Pfoten: Heli Dungler starb am Sonntag im Alter von 56 Jahren. Laut «Krone» soll der Österreicher in Südafrika einem Herzinfarkt erlegen sein.

«Sein Tod ist ein schwerer Schlag für uns und erfüllt uns mit grossem Schmerz. Unsere Gedanken und unser tief empfundenes Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie», so der Verein in einer Stellungnahme.

Waldviertler mit Visionen

Dungler, der 1963 in Waidhofen an der Thaya in Österreich geboren wurde, begann seine NGO-Laufbahn im Jahr 1984 bei Greenpeace, bevor er 1988 Vier Pfoten gründete. Ein besonderes Anliegen waren ihm die Themen Pelz-Tierzucht, Legebatterien sowie Zirkustiere.

«Mit Heli Dunglers Tod hat die Welt einen ganz besonderen Tierfreund und Visionär verloren. Wir werden sein Andenken ehren, indem wir die Arbeit, die er so sehr liebte, in seinem Sinne fortsetzen», heisst auf der Facebook-Seite von Vier Pfoten.

(heute.at)