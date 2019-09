Vier Tote bei Busunfall bei beliebtem Nationalpark

Bei einem Busunglück im US-Bundesstaat Utah sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen und mehrere Personen schwer verletzt worden. Es seien mehrere Rettungshelikopter und Rettungswagen im Einsatz, erklärte die Polizei am Freitag über Twitter.

Zwischen 12 und 15 Personen hätten «sehr schwere Verletzungen», erklärte die Behörde.

At least four fatalities are confirmed in the #SR12BusCrash. Multiple critical injuries. UHP PIO is enroute from Salt Lake and will be on scene as soon as possible.