Vier Tote nach Schiesserei in Bar

Ein Mann hat in der Stadt Kansas City im Bundesstaat Kansas in einer Bar am frühen Sonntagmorgen um sich geschossen und vier Menschen getötet. Laut der Polizei wurden fünf weitere verletzt. Medienberichten zufolge sei der Schütze noch nicht gefasst. Details zum Täter und dem Motiv sind noch unklar.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) October 6, 2019

Die Verletzten sind gemäss Polizeisprecher Thomas Tomasic in stabilem Zustand, wie er zu CNN sagt. Die Opfer seien noch nicht identifiziert. Über den oder die Täter habe man kaum Informationen. Wir wissen nicht einmal, wie viele es waren, so Tomasic.

Am Tatort wurden Patronenhülsen einer Handfeuerwaffe gefunden. Ermittler suchen derzeit nach Aufnahmen von Überwachungskameras in der Umgebung.

Update folgt...

(mon)