Vier Vermisste nach Kentern von Frachtschiff

Am Sonntagmorgen musste die US-Küstenwache zu einem Frachtschiff ausrücken, das in einer Bucht in Brunswick im US-Staat Georgia gekentert war. Vier der insgesamt 24-köpfigen Mannschaft der Golden Ray werden noch vermisst, die restlichen 20 Crew-Mitglieder – darunter auch der Kapitän – sind in Sicherheit gebracht worden.

Das Schiff hat Feuer gefangen. Auf Bildern ist eine Rauchsäule zu sehen. Die Golden Ray ist 200 Meter lang und rund 32 Meter breit. Von den vier Vermissten fehlt noch jede Spur. An einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag (Ortszeit) erklärte die Küstenwache, dass es noch zu gefährlich sei, ins Innere der Golden Ray zu gehen, um nach ihnen zu suchen. Erst müsse das Schiff stabilisiert werden.

Wie es zum Unglück kam, ist noch unklar. Die Golden Ray sank kurz nach dem Auslaufen. Sie neigte sich aus noch unbekannten Gründen plötzlich zur Seite und kippte. Möglich ist, dass das Schiff auf Grund gelaufen ist oder das Wetter eine Rolle spielte. Die Golden Ray wurde erst 2017 erbaut und segelt unter der Flagge der Republik Marshallinseln.

#HappeningNow @USCG and port partners are conducting a rescue operation for four crew members aboard a disabled cargo vessel in St. Simons Sound, Brunswick, Georgia. More information here: https://t.co/R4QQoROXwM pic.twitter.com/uvaue64k82 — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) September 8, 2019

Der Hafen von Brunswick ist derzeit für den Schiffsverkehr geschlossen. Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht.

(vro)