Wären die Waldbrände verhinderbar gewesen?

Eine Woche nach dem Ausbruch der verheerenden Waldbrände hat Donald Trump am Samstag die betroffenen Gebiete in Kalifornien besucht. Der US-Präsident reiste in das Gebiet des «Camp Fire» im Norden des US-Bundesstaats. Dort kamen mindestens 71 Menschen ums Leben, mehr als tausend weitere werden vermisst.

«Das ist sehr traurig», sagte Trump in der beinahe komplett zerstörten Stadt Paradise. Allerdings sei ihm gesagt worden, dass andere Gebiete noch schlimmer betroffen seien, «die sind nur noch Asche». Dabei ging er vorbei an geschmolzenen Autos, Baumstümpfen und bis auf die Grundmauern abgebrannten Häusern.

«Bäume, Büsche und Unkraut»

Im Anschluss an seinen Besuch vor Ort verlieh Trump gegenüber «Fox News» seiner Meinung Ausdruck, dass schlechte Forstarbeit stärker für die Brände verantwortlich seien als der Klimawandel: «Man müsste die kleinen Bäume, Büsche und das Unkraut zusammenrechen, dann kann sich der Brand nicht ausbreiten», sagte der Präsident und verwies darauf, dass er dies so in Finnland gesehen habe.

Auf die Nachfrage des Journalisten, ob nicht vor allem die anhaltende Dürreperiode, die dem Klimawandel geschuldet ist, der Auslöser der Brände sei, gab Trump zur Antwort: «Vielleicht ein kleines bisschen. Aber das grosse Problem ist die schlechte Arbeit der örtlichen Forstämter.»

Staatliche Gelder streichen

Damit wiederholte der Präsident seine Kritik an den lokalen Behörden, denen er wenige Tage nach dem Ausbruch der Feuer per Twitter mit dem Streichen von staatlichen Geldern gedroht hatte.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!