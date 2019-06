Wanderer finden Leiche ohne Kopf und ohne Hände

Schock-Fund in einem Wald von Saint-Laurent-de-la-Prée in Frankreich: Wanderer entdeckten am Sonntagabend eine Frauenleiche ohne Kopf und ohne Hände. Nun stellten Gerichtsmediziner fest, dass es sich dabei um die seit drei Wochen vermissten Françoise Vrillaud handelt.

Wie der regionale Sender «France 3» berichtet, war die 85-Jährige am 22. Mai aus einer Seniorenresidenz in der Region Charente-Maritime spurlos verschwunden. Mehrere Suchaktionen seit dem 24. Mai mit Helikoptern und Suchtrupps waren erfolglos geblieben.

Der Leichnam sei bereits stark verwest, teilte die Staatsanwaltschaft von La Rochelle mit. Sie ordnete eine Autopsie an, um die Todesursache festzustellen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens sei Vrillaud in guter körperlicher und geistiger Gesundheit gewesen.

(kle)