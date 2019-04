Das war ein Yeti, glaubt die indische Armee

Viele Mythen und Geschichten ranken sich um den Yeti, ein Schneewesen, das im Himalaja zu Hause sein soll. Die indische Armee hat die Diskussionen jetzt neu angeheizt. Auf Twitter postete sie Fotos mit Fussabdrücken im Schnee. Dazu schreibt sie: «Erstmals hat ein Expeditionsteam der indischen Armee mysteriöse Fussspuren des mystischen Wesens Yeti gefunden.» Die Spuren würden rund 81 mal 38 Zentimeter messen und seien am 9. April entdeckt worden.

Umfrage Glaubst du an Yeti? Ich glaube nicht daran, ich weiss, dass es ihn gibt.

Ist gut möglich, dass er existiert.

Ich glaube, der Yeti ist eigentlich ein anderes Wesen.

So ein Quatsch, alles frei erfunden.

For the first time, an #IndianArmy Moutaineering Expedition Team has sited Mysterious Footprints of mythical beast 'Yeti' measuring 32x15 inches close to Makalu Base Camp on 09 April 2019. This elusive snowman has only been sighted at Makalu-Barun National Park in the past. pic.twitter.com/AMD4MYIgV7 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) 29. April 2019

Bei den knapp sechs Millionen Followern, die der Twitter-Account der Armee zählt, löste die Nachricht Belustigung und Diskussionen aus. Manche vermuten, dass es sich bei den Spuren auch um solche von Schneeschuhen handeln könnte.

Can there possibly be a simpler explanation? pic.twitter.com/fqIuV0Q9Ri — Siddharth Singh (@siddharth3) 29. April 2019

Andere wundern sich darüber, dass man nur den Abdruck eines Fusses erkennen kann. Folglich müsste der Yeti auf einem Bein vorwärtshüpfen.

What the hell is wrong with you guys? Just look at those pics for heaven's sake. That's not a bipedal. Couldn't you guys call a single animal expert before posting this ? Unless you are claiming your yeti walks on a single foot and travels by jumping. — Anusuya (@_IC1101_) 29. April 2019

Oder so?

Ein Twitter-Nutzer vermutet, dass es sich um Bärenspuren handelt.

With all due respect to everyone, what we call Yeti is with all probability either the Himalayan Brown Bear or Tibetean Blue Bear. Both are endangered, can grow over 7 feet and are bipedal. The single foot print forms when the bear walks on 4 feet. — Kunal 🇮🇳 (@RunMUFC) 30. April 2019

Doch sollte es sich tatsächlich um einen Yeti handeln, stellt sich die Frage, was er wohl vorhatte? Ein Twitter-Nutzer glaubt die Antwort zu kennen: Er wollte in die Stadt zum Wählen.

He entered in city for voting pic.twitter.com/8QQRr5NBIR — Asif Karjikar (@asif_karjikar) 29. April 2019

Eine weitere mögliche Erklärung:

Now this gif makes perfect sense pic.twitter.com/cjHOMkLJsQ — Fiat_Renegade (@FiatRenegade) 30. April 2019

Was glaubst du? Schreib deine Vermutung ins Kommentarfeld!

(vro)