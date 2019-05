Lässt Böhmermann heute eine neue Bombe platzen?

Der Countdown läuft – und die Medienwelt wartet gespannt auf das, was Jan Böhmermann heute um 20.15 Uhr zum Ibiza-Skandal bringen wird. Seit Montagmorgen sorgt der Satiriker mit einer geheimnisvollen Website für Spekulationen. Im Quellcode der Internetseite versteckt sich das Wort «Ibiza». Dass Böhmermann hinter der Aktion steckt, lässt sich zudem mit einer Abfrage bei Whois zum Domain-Inhaber der Website erkennen: Diese wurde am 15. Mai von «info@btf.de» registriert – «btf» ist eine von Böhmermanns Produktionsfirmen.

Bereits einen Monat vor der Veröffentlichung des Enthüllungsvideos, das Österreich in eine politische Krise warf, sagte der deutsche Comedian während der Gala beim österreichischen Filmpreis Romy, er könne den Preis nicht persönlich entgegennehmen, da er «gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchen-Villa auf Ibiza rumhänge». Dann, einen Tag vor der Publikation des brisanten Strache-Videos, erwähnte Böhmermann in seiner TV-Show nebenbei, dass «morgen vielleicht Österreich brennen» werde.

Scharfe Kritik an die FPÖ

In der Vergangenheit hatte sich der Satiriker ungewöhnlich stark in die österreichische Politik eingemischt. Oft übte er offen Kritik gegen den Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, den er einen «früheren Neonazi» nannte. Sein Engagement sei eine Art «kulturelle Entwicklungshilfe», sagte Böhmermann.

Anfang Mai eröffnete er im Künstlerhaus in Graz eine Ausstellung, bei der am Eingang zu lesen stand: «Österreich – nie vom Faschismus geheilter Blinddarm Grossdeutschlands». Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, sei die Installation «Wehrsport 1989» das Herzstück der Ausstellung: Sie zeigt eine Schaufensterpuppe in Uniform, die offensichtlich ein Foto des jungen Strache nachstellt, das diesen als maskierten und bewaffneten Neonazi zeigt. Neben der Figur baumeln zwei österreichische Verfassungen von der Decke. An der Wand steht ein Baseballschläger mit einer Kette, die allerdings zu kurz ist, um die Puppe zu treffen. Ihr die Verfassung um die Ohren zu schlagen, das geht hingegen.

Auf Instagram postete Böhmermann ein Video, in dem er sich direkt an Strache wendet: «Servus, Herr Vizekanzler. Kommens mich doch mal besuchen in Graz, ich wart auf Sie», sagt der Satiriker, ehe er zum Baseballschläger greift und ausholt.

Böhmermann mit «kleinem Special»

Nun hat Böhmermann auf Twitter ein «kleines Special» angekündigt, ohne allerdings Genaueres bekanntzugeben. Journalisten und Politikern spekulieren: Hat der Satiriker weitere Videos, die ein noch schlechteres Licht auf die ohnehin schon komplett verfahrene Situation werfen lassen? Gesteht er, dass er der Mastermind hinter der Ibiza-Falle von Heinz-Christian Strache ist? Oder aber, und davon ist am ehesten auszugehen, nutzt Böhmermann das unfreiwillige Rampenlicht einfach nur aus, um alle zu ärgern? Von Seiten des ZDF hiess es am Dienstag, das angekündigte Special werde keine Neuigkeiten zum Ibiza-Gate beinhalten.



(kle)