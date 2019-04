Was mit den Briten wieso und wann passiert

Ursprünglich hätten die Briten die EU am 29. März verlassen sollen. Doch dann wurde die Frist bis diesen Freitag, 12. April, verlängert. Wieso gerade der 12. April? Weil sich Grossbritannien nach britischem Recht bis dann entscheiden muss, ob es an der Europawahl Ende Mai teilnimmt – und damit Abgeordnete nach Brüssel schickt, die dort quasi als parlamentarische Platzpatronen fungieren: Sie würden im EU-Parlament über Dinge abstimmen, die ihr Land gar nicht mehr betreffen.

Da aber der Freitag schon wieder bedrohlich nahe gerückt ist und die Fronten weiterhin verhärtet sind, hat das britische Parlament nun ein Gesetz beschlossen, das die Regierung verpflichtet, den Brexit zu verschieben. So will das Parlament einen harten Brexit, einen No-Deal-Brexit, verhindern. Das setzt die Akteure weiter unter Zugzwang und rückt zwei Bedingungen für einen geordneten Brexit ins Zentrum:

Das Entweder-Oder



Entweder die EU gewährt den Briten am Sondergipfel diesen Mittwoch einen weiteren Aufschub. Als neues Austrittsdatum wird der 30. Juni gehandelt. Frankreich aber hat durchblicken lassen, dass man von dieser Fristverlängerung überhaupt nichts hält. Nicht weil es in diesem Scheidungsverfahren den bockigen Partner geben will, sondern wegen der Europawahl vom 23. bis 26. Mai, bei der Grossbritannien eben besagte Platzpatronen-Abgeordnete stellen müsste.

Oder das britische Parlament einigt sich bis Freitag statt auf Mays Brexit-Vertrag auf eine der drei Alternativlösungen: eine Aufschiebung sogar über den 30. Juni hinaus, ein zweites Referendum zum Brexit oder das Seinlassen der ganzen Sache – wobei dann der knappe Volksentscheid von 2016 für einen Brexit problematischerweise nullifiziert würde.

Das Weder-Noch



Sollte es bis zum Freitag weder zu einer Fristverlängerung noch zu einem Unterhaus-Ja zum Austrittsvertrag kommen, scheidet Grossbritannien um 24 Uhr unserer Zeit automatisch aus der EU aus. Dann wäre der chaotische Brexit Tatsache.

Beim Szenario eines solchen No-Deal-Brexits würde Grossbritannien auf einen Schlag aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion fallen. Die Folgen? Schwerwiegend und in der Bildstrecke nachzuschauen.

(gux)