Webcam zeichnete Ausbruch von Feuer auf

Rund 350 Webcams überwachen in Kalifornien die Wälder. Sie sollen der Feuerwehr dabei helfen, Brände und Feuer so rasch, wie möglich zu erkennen. Eine dieser Webcams hat am 23. Oktober den Ausbruch des «Kincade»-Feuers in Nordkalifornien festgehalten. Die Aufnahmen zeigen, wie sich das Feuer danach innert weniger Stunden rasend schnell ausbreitete.

Die Kameras ersetzen nach und nach die traditionellen Feuerausgucke. Die Behörden planen zudem in den kommenden Jahren für 30 Millionen US-Dollar weitere 600 Kameras im Bundesstaat zu installieren, um die Überwachung weiter zu verbessern.

Neue Gefahr durch starke Winde

Inzwischen wütete das Feuer auf einer Fläche von über 310 Quadratkilometern und hat im Bezirk Sonoma County nördlich von Kalifornien über 140 Wohnhäuser zerstört. Zeitweise hatten 180'000 Anwohner die bedrohten Gebiete verlassen müssen. Todesopfer gab es bislang jedoch nicht. Die Behörden vermeldeten, dass das grösste Buschfeuer im US-Westküstenstaat inzwischen zu fast zwei Dritteln unter Kontrolle ist.

Nach tagelangem Einsatz der Feuerwehren in Kalifornien gibt es trotz dieser Entspannung der Lage aber noch keine Entwarnung. Im Süden des Bundesstaates herrscht weiterhin trockenes Wetter, bei dem leicht neues Feuer entstehen können. Zudem drohen Winde in Hurrikan-Stärke, die Feuer wieder anzufachen.

Nach tagelangen Stromabschaltungen waren am Donnerstag in Nordkalifornien immer noch mehr als 36'000 Haushalte im Dunkeln. Die vorbeugenden Blackouts hatten zeitweise knapp eine Million Haushalte und Unternehmen betroffen. Bei starken Winden droht Gefahr, dass Strommasten umstürzen oder Äste Leitungen abreissen und so Feuer auslösen.

(ap/sda)