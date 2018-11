Wenn der Brexit-Deal ein Gesichtsausdruck wäre

Rücktritte, Machtkampf, Widerstand: Der vorläufige Brexit-Deal mit der EU hat die britische Regierung in eine schwere Krise gestürzt. Premierministerin Theresa May versuchte am Donnerstagabend erbittert, den Vertragsentwurf für den EU-Austritt zu retten, doch beim Volk verbreitet sich immer mehr das Gefühl, dass die Regierung «das nicht hinkriegt».

Bei der Berichterstattung auf dem Sender BBC hat eine Gebärdensprachdolmetscherin mit erstaunlichen Gesichtsausdrücken den Stand der Verhandlungen wohl auf den Punkt gebracht: In einem Video, das nun viralgeht, vermittelt die Dolmetscherin durch ihre Mimik und durch Hand- und Kopfbewegungen eine äussert emotionale Beschreibung der Lage.

«Die Dolmetscherin vermittelt perfekt die verblüffende Situation im Brexit-Chaos», twitterte die Nachwuchsschauspielerin Ell Potter, die das Video veröffentlichte. Innerhalb von wenigen Stunden wurde ihr Beitrag über 120’000-mal gelikt und 40’000-mal geteilt.

The sign language interpreter doing the Brexit Agreement on BBC News is perfectly conveying the perplexing fuckery of this situation #Brexit #BrexitChaos pic.twitter.com/bA66SYMXqN — Ell Potter (@Pottell) 15. November 2018

Easily the best physical interpretation of brexit! — Mark Barrett (@MarkBarrettCW) 15. November 2018

I am no expert but I have no problem with that interpretation. — peter lyall (@missedmycue) 15. November 2018

Nailed it. — Dave MacLeod (@davmac) 16. November 2018





(kle)