Wer sind die Amerikaner, die ans WEF kommen?

Aufgrund des andauernden Shutdown in den USA reist der amerikanische Präsident entgegen ursprünglichen Plänen nicht ans Weltwirtschaftsforum (WEF) nach Davos. «Die amerikanische Regierung wird mit einer wichtigen Delegation in Davos sein», sagte WEF-Geschäftsführer Alois Zwinggi am Dienstag am Rande einer Medienkonferenz am Hauptsitz in Cologny. «Relevant und namhaft» nannte er die Gruppe von Repräsentanten.

Am Dienstag veröffentlichte das Weisse Haus eine offizielle Liste der US-Delegation, die von 22. bis 25. Januar in der Schweiz sein wird:

• Steven Mnuchin

Der Finanzminister (Secretary of the Treasury) führt am WEF die amerikanische Delegation an. Der 56-Jährige wurde im Februar 2017 in seinem Amt bestätigt. Zuvor hatte er 17 Jahre bei der Investment-Bank Goldman Sachs gearbeitet. 2008 hatte Mnuchin für die demokratischen Kandidaten Barack Obama und Hillary Clinton gespendet, ehe er 2012 ins Lager der Republikaner wechselte. 2016 war er Finanzchef der Donald-Trump-Kampagne. In seinem Amt als Finanzminister setzt sich Mnuchin für massive Steuersenkungen für Unternehmen und Privatpersonen ein. Als Hollywood-Geldgeber war er an Filmen wie «Avatar» und «Lego Batman» beteiligt. Sein persönliches Vermögen wird auf 500 Millionen US-Dollar geschätzt.

• Mike Pompeo

Der Aussenminister (Secretary of State) ist seit April in seinem Amt. Zuvor amtete er rund ein Jahr als Direktor der Central Intelligence Agency (CIA). Der 55-Jährige hat wiederholt starke Kritik an Whistleblowern wie Edward Snowden und Julian Assange geübt. Er bezweifelt den Klimawandel und will Steuererleichterungen für Windstromerzeugung abschaffen. Pompeo ist Abtreibungsgegner und Mitglied der National Rifle Association. Pompeos – gemessen an anderen ranghohen Mitgliedern der Trump-Regierung eher bescheidenes – Vermögen beläuft sich auf rund 300'000 Dollar (Stand 2015).

• Wilbur Ross

Seit Februar 2017 ist Ross Handelsminister der Vereinigten Staaten (Secretary of Commerce). Er arbeitete 24 Jahre lang als Banker und spezialisierte sich auf den Aufkauf und die Neustrukturierung bankrotter Unternehmen. Der 81-Jährige war Mitglied der demokratischen Partei, bis er 2012 in das Wahlkampfteam des Republikaners Mitt Romney einstieg. Für Trumps Wahlkampf 2016 amtete er als wirtschaftlicher Berater. Im Jahr 2016 gab er sein Vermögen mit 2,9 Millarden US-Dollar an, neuere Quellen sprechen hingegen von 860 Millionen.

• Robert Lighthizer

Seit Mai 2017 ist Lighthizer Handelsbeauftragter der Vereinigten Staaten (United States Trade Representative). Bereits seit 1983, also während der Präsidentschaft Ronald Reagans, amtete er sporadisch als stellvertretender Handelsbeauftragter. Unter Trump verhandelte der heute 71-Jährige federführend die neuen Handelsvereinbarungen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Sein Vermögen wird auf 18,6 Millionen bis 73,7 Millionen US-Dollar geschätzt.

• Chris Liddell

Der 60-Jährige amtet als Trumps Assistent (seit Januar 2017) sowie seit März 2018 als politischer Stabschef des Weissen Hauses (Deputy Chief of Staff for Policy Coordination). Zuvor war er kaufmännischer Geschäftsführer bei General Motors und Microsoft. Sein Vermögen wird auf 75 Millionen bis 196 Millionen US-Dollar geschätzt.

Neben der offiziellen Delegation des Weissen Hauses haben folgende namhafte US-Amerikaner ihre Teilnahme am WEF angekündigt:

• John Kerry

Der frühere demokratische Aussenminister (2013 bis 2017) hatte sich in seiner Amtszeit dafür eingesetzt, dass Steuersenkungen rückgängig gemacht und Ölbohrungen im Naturschutzgebiet von Alaska verhindert werden. Das Vermögen des 75-Jährigen wird auf knapp 200 Millionen US-Dollar geschätzt.

• Al Gore

Der frühere demokratische US-Vizepräsident (1993 bis 2001) hat nach seinem Ausscheiden aus den politischen Ämtern eine erfolgreiche Karriere als Klimaaktivist gestartet. Sein Dokumentarfilm «An Inconventient Truth» wurde 2006 zum Kassenschlager. Der 70-Jährige wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Sein Vermögen beläuft sich auf rund 300 Millionen US-Dollar.

