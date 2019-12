Wettlauf gegen die Zeit für Feuerwehr

Mit steigenden Temperaturen sind die Feuerwehren in ihrem Kampf gegen Buschbrände im Süden Australiens in einen Wettlauf gegen die Zeit geraten. Meteorologen kündigten am Donnerstag für die kommenden Tage eine neue Hitzewelle mit Temperaturen weit über 40 Grad an.

Diese Hitzewelle könnte trockene Stürme mit starken Winden entfachen und auf diese Weise die Buschbrände weiter anfachen.

Die Feuerwehren kämpften unterdessen gegen zahlreiche Buschbrände, die nunmehr etwa neben dem Grossraum Sydney auch an die Vororte der Küstenstadt Adelaide heranreichen. Unter anderem zogen sie laut offiziellen Angaben mit Bulldozern breite Schneisen um Wohngebiete, um die Feuersbrunst aufzuhalten. Die Polizei rief unterdessen zudem die Bewohner der Vororte auf, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen.

(sda)