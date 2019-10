Wirtschaftsminister Altmaier stürzt von Bühne

Drama an der Digital-Konferenz in Dortmund: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ist am Dienstag nach einer Rede von der Bühne gestürzt.

Er sei beim Verlassen des Podiums auf der Treppe ins Stolpern geraten, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Der CDU-Politiker werde nun ärztlich versorgt. Seine weiteren Termine wurden vorerst abgesagt.

Altmaier wurde noch vor Ort behandelt, abgeschirmt vom Publikum durch ein schwarzes Tuch. Die Presse wurde aus dem Saal geleitet. Dem Sender «n-tv» zufolge wurde Altmaier in ein Krankenhaus gebracht, war aber bei Bewusstsein.

Peter Altmaier ist von der Bühne gefallen. Sanitäter auf dem Weg. #DigitalGipfel19 — Public Torsten (@publictorsten) October 29, 2019

(reuters)