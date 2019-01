Wo ist der Vater des toten David?

Wo ist Davor Dragicevic? Der Mann aus Banja Luka in der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina ist der Anführer der Protestbewegung «Pravda za Davida» («Gerechtigkeit für David»). David war Davors 21-jähriger Sohn. Er war im März 2018 tot aufgefunden worden. Die Polizei sprach von einem Unfall, doch vieles sprach dafür, dass David ermordet worden war (lesen Sie hier die Hintergründe zu dem Fall).

Vater Davor war denn auch von Anfang an davon überzeugt, dass der Sicherheitsapparat der Republika Srpska für den Tod seines Sohnes verantwortlich sei. Der 49-Jährige gab seinen Job als Kellner auf und protestierte seither auf dem zentralen Krajina-Platz gegen die örtliche Regierung, von der er eine Aufklärung zum Tod seines Sohnes forderte.

Polizei bestreitet Verhaftung

Längst ist Dragicevic zum Symbol des Widerstands geworden – gegen die als autoritär und korrupt geltende Führung der Republika Srpska und der gesamten Region. So schlossen sich Dragicevics Protest auf dem Hauptplatz von Banja Luka immer mehr Menschen an, an manchen Tagen kommen hier Tausende zusammen. Das führte zunächst dazu, dass die Behörden Ermittlungen wegen Mordes einleiteten. Doch dabei blieb es. Bis heute ist ungeklärt, was mit David geschehen ist.

Der Fokus der Polizei richtete sich stattdessen gegen Vater Dragicevic: Am 27. Dezember wurde er unter fadenscheinigem Vorwand vorübergehend verhaftet. Dann, am 30. Dezember, verhaftete die Polizei mehrere Mitglieder der Gruppe «Gerechtigkeit für David». Darunter soll auch wieder Davor Dragicevic gewesen sein. Offiziell bestätigt ist das nicht. Im Gegenteil: Die Polizei bestreitet seine Verhaftung.

«Die grössten Kriminellen»

Gleichwohl wurde am kommenden Tag nach Angaben von Medien aus Banja Luka Anklage gegen ihn erhoben: Gefährdung der Sicherheit im Zusammenhang mit Aufstachelung und Drohungen gegen den Vertreter der Serben im bosnischen Staatspräsidium, Milorad Dodik, und den Innenminister der Republika Srpska, Dragan Lukac. Dragicevic hatte die beiden als die «grössten Kriminellen» bezeichnet und gesagt: «Entweder sterbe ich oder sie gehen ins Gefängnis.»

Auch jetzt, vier Tage später, ist unklar, wo der 49-Jährige ist. Seine Mitstreiter sind in grosser Sorge. Dazu gehört auch Sofija Grumsa. Die 29-jährige Illustratorin, die auch einige Jahre in der Schweiz gelebt hat, war die Nachbarin des verstorbenen David und kannte ihn von klein auf.

Sofija, wo ist Davids Vater Davor?

Er ist nun bereits seit ein paar Tagen unauffindbar. Wir wissen nicht, wo er ist. Es gibt Videos und Aufnahmen, die in den Medien kursieren und seine Verhaftung zeigen. Die Polizei behauptet aber, dass das nicht stimmt und er sich nicht in Polizeigewahrsam befindet.

Was ist am Sonntag genau passiert?

Wir haben uns beim Krajina-Platz versammelt und sind danach durch die Strassen gelaufen. Als wir wieder zum Platz zurückkehrten, tauchten gegen 23 Uhr auf einmal Polizisten der Spezialeinheit auf. Sie riefen: «Nehmt alle fest, die ihr kriegen könnt. »

Es heisst, Davor sei in die britische Botschaft geflohen.

Ja, das habe ich auch aus den Medien erfahren. Diese Annahme, dass er sich in der britischen Botschaft befindet, stimmt meines Wissens nicht.

Weiss Davors Anwalt mehr?

Er hat auch keine Kenntnis, wo Davor ist.

Auch du bist am Sonntag verhaftet worden. Weswegen?

Ich wurde wegen «nächtlicher Ruhestörung» festgenommen. Die Polizei hat sich mir gegenüber zwar korrekt verhalten. Doch ich war etwa 12 Stunden in Polizeigewahrsam. Was nicht ganz normal ist, vor allem in Anbetracht meines Vergehens. Normalerweise wird so etwas an Ort und Stelle abgehandelt und eine Busse erteilt.

Was glaubst du, will die Polizei erreichen?

Sie wollen uns Angst machen und uns einschüchtern. Das Ziel ist doch klar: Wir sollen aufhören, nachzuforschen und die Umstände von Davids Tod zu hinterfragen.

Was vermutest du, ist mit Davors Sohn David passiert?

Wir wissen nicht genau, was passiert ist. Das versuchen wir seit knapp einem Jahr herauszufinden. Wir glauben aber, dass der Sicherheitsapparat für seinen Tod verantwortlich ist und dies nun vertuschen möchte. Vielleicht sind Beamte oder Personen aus einflussreichen Familien involviert. Es gibt so viele Ungereimtheiten hinsichtlich seines Todes. An die Version der Polizei glauben wir aber nicht. Wir sind einfache Leute, vielleicht haben sie gedacht, sie könnten das so abhandeln und niemand würde sich wehren. Korruption gehört hier zum Alltag.

Wie geht es jetzt weiter?

Demonstrieren dürfen wir nicht mehr, das wurde nun offiziell untersagt. Sollten wir das trotzdem machen, droht uns eine erneute Verhaftung. Wobei ich das nicht ganz verstehe, der Platz Krajina ist öffentlich. Da dürfen wir uns doch aufhalten. Meiner Meinung nach versuchen die Verantwortlichen, alles zu unternehmen, um uns zum Schweigen zu bringen. Wie es nun weitergeht, wissen wir nicht. Unsere Sorge gilt zurzeit Davor. Aber auch da sind wir verzweifelt, da niemand etwas weiss und uns die Polizei keine Informationen gibt. Wir sind mit den Kräften und den Nerven am Ende.

Welchen Politiker im Speziellen macht ihr verantwortlich und wieso?

Das ist schwierig zu sagen. Das ist ein Netz aus verschiedenen Leuten, die sich gegenseitig decken. Es geht uns dabei nicht darum, die Polizei zu kritisieren oder die Politiker schlechtzumachen. Wir fordern nur die Aufklärung der Tat und damit Gerechtigkeit für David. Das steht und stand für uns schon immer im Mittelpunkt. Was wir uns aber fragen, ist, wieso dem Innenminister Dragan Lukac so viel daran liegt, das Ganze zu vertuschen.

Hat Davor in letzter Zeit mehr Angst gehabt? Haben die Einschüchterungen durch die Polizei zugenommen?

Meines Wissens nicht. Er hatte eine Vorladung zur Vernehmung, die er nicht wahrnahm. Ansonsten habe ich keine Kenntnis von direkten Einschüchterungen oder Drohungen seitens der Polizei. Die ganze Situation ist aber unangenehm. Sie wollen uns ruhigstellen und dafür scheint jedes Mittel recht. Jetzt ist Davor verschwunden. Wer weiss, was mit ihm passiert ist.

Wie ist die Stimmung in Banja Luka?

Die Stimmung ist hier sehr traurig und deprimierend. Dieses Jahr wurden einzelne Festivitäten abgesagt, unter anderem auch die öffentliche Feier zu Neujahr. Auch das Neujahrskonzert fand wegen den Protesten nicht statt. Ich finde das richtig. Es ist kein Jahr zum Feiern, sondern zum Trauern. Es hat sich aber politisch gesehen nicht viel geändert. Es unternimmt niemand etwas, um den Fall aufzuklären. Die Korruption in der Politik besteht weiter. Wer weiss, ob sich da überhaupt jemals etwas ändert.

Erzähl, wie war David als Mensch?

Ich kenne David, seit er klein ist. Er hat immer gelächelt. Er war unglaublich positiv und kreativ. Er war wirklich eine gute Seele und als Person unproblematisch. So etwas hat niemand verdient – und David erst recht nicht. Ich hoffe wirklich, dass wir eines Tages erfahren werden, was mit David passiert ist.