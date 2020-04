Haus stürzt bei Explosion ein – Mann stirbt

Nahe der russischen Hauptstadt Moskau ist ein mehrstöckiges Wohnhaus bei einer Gasexplosion eingestürzt. Dabei sei ein Bewohner getötet worden, meldete die russische Agentur Ria Nowosti unter Berufung auf den Zivilschutz am Samstag.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Orechowo-Sujewo, die rund 95 Kilometer östlich von Moskau liegt. Mindestens vier weitere Menschen seien bei der Explosion verletzt worden, hiess es weiter.



Video: Boris Dubrovsky via Storyful

Die Einsatzkräfte retteten demnach mehrere Bewohner, die unter den Trümmern begraben wurden. Rund 200 Menschen wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Auf Fotos war zu sehen, dass mehrere Stockwerke des Gebäudes zerstört waren. Die umliegenden Häuser waren nicht betroffen. Die genaue Ursache der Explosion war zunächst unklar.

Gasexplosionen sind nicht selten

In Russland kommt es häufiger zu solchen Notfällen, da die Infrastrukturen noch aus Sowjetzeiten stammen und Sicherheitskontrollen oft nicht eingehalten werden. Erst in der vergangenen Woche starben in Magnitogorsk am Ural mehrere Menschen bei einer Explosion in einem Wohnhaus. Damals soll bei Sanierungsarbeiten Gas ausgetreten sein.

Am Silvestertag 2019 stürzte bereits ein Wohnhaus in Magnitogorsk wegen einer Gasexplosion ein. 25 Wohnungen wurden damals komplett zerstört, zehn weitere beschädigt. 37 Personen sind dabei gestorben.

Weil in Russland aufgrund der Corona-Pandemie strenge Ausgangsbeschränkungen gelten, gab es Befürchtungen, es könne eine hohe Anzahl Toter bei der Explosion gegeben haben. Die Bewohner der Millionenmetropole und des Umlandes sind dazu aufgerufen, ihre Wohnungen und Häuser nur im Ausnahmefall zu verlassen.

(jab/sda)