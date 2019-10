Würdest du eine Bubble-Tea-Pizza probieren?

Mit einer eigenwilligen Pizzakreation sorgt Domino's im Internet für Aufregung. Der weltweit grösste Pizzalieferdienst bietet in Taiwan eine Pizza kombiniert mit Bubbles eines Bubble-Teas an.

Bei der Pizza soll es sich um eine Art Dessert handeln. Die Kugeln bestehen aus Zuckersirup oder gesüssten Tapioka-Perlen, die aus Speisestärke hergestellt werden. Bubble-Tea wurde Mitte der 1980er-Jahre in Taiwan erfunden und besteht auf der Basis von gesüsstem Schwarz- oder Grüntee.

Ein US-Student probierte die Dessert-Pizza und stellte seine Bewertung auf Twitter: «Es war eine normale Domino's Pizza, aber sie hatte Bubbles und Honig darauf.» Er gibt zu, dass seine Erwartungen nicht besonders hoch waren. Nach dem Konsum schrieb er jedoch: «Sie haben es geschafft! Jeder muss das probieren, kein Witz! »

It's happening. I'm having the mythical Taiwan exclusive boba pizza from Domino's for dinner. Will report back on the situation later. pic.twitter.com/aYj6uQUxLE