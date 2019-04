Wurde Julian Assange beim Sex ausspioniert?

Nach sieben Jahren in der Botschaft von Ecuador in London wurde Julian Assange verhaftet. Die Beziehung zwischen Ecuador und dem Wikileaks-Gründer begann in den letzten Monaten zu kriseln.

Am Mittwoch sagte der aktuelle Chefredaktor von Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, dass Julian Assange in der Botschaft über längere Zeit ausspioniert worden sei.

Er habe Kenntnis, dass diverse Video- und Audioaufnahmen aus der Botschaft existierten. Darin enthalten waren neben medizinischen Untersuchungen auch Anwaltsbesprechungen. Die Organisation glaubt, dass die Informationen an die Verwaltung von Donald Trump übergeben wurden.

Besuch diverser Promi-Damen

Die Zeitung «The Times» berichtet ausserdem von möglichen Aufnahmen, die Assanges Sexleben in der Botschaft zeigen sollen. Damit diese Videos nicht an die Öffentlichkeit gelangen, forderten die unbekannten Spione drei Millionen Dollar von Wikileaks.

Während seines mehrjährigen Asyls in der Botschaft hatte Assange Besuch von Prominenten wie Popsängerin Lady Gaga, Designerin Vivienne Westwood und Schauspielerin Pamela Anderson.

Letztere zeigte sich über die neusten Entwicklungen im Fall Assange geschockt. «Er sieht sehr schlecht aus», schrieb Anderson auf Twitter.



I am in shock..

I couldn’t hear clearly what he said?

He looks very bad.

How could you Equador ?

(Because he exposed you).

How could you UK. ?

Of course - you are America’s bitch and

you need a diversion from your idiotic Brexit bullshit.