Zebra und Esel kriegen in Nationalpark Nachwuchs

Ein höchst ungewöhnlicher Hybrid hat in Kenia das Licht der Welt erblickt: ein sogenannter Zebroide, umgangssprachlich auch Zesel genannt. Das Tier ist das Ergebniss einer Paarung zwischen einem Zebra und einem Esel. Das teilte vor zwei Tagen der Sheldrick Wildlife Trust in einem Facebook-Beitrag mit. Die Organisation setzte sich für die Rettung und Rehabilitation von Tieren in dem afrikanischen Land ein. Der Post wurde zu einem viralen Hit.

Zebroide

Als Zebroide oder Zesel werden Hybriden innerhalb der Gattung Pferde aus Kreuzungen zwischen einem Zebra und einer anderen Pferdeart bezeichnet. Wie die meisten Hybriden aus verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Maultiere und Maulesel, sind auch Zebroide meist nicht fortpflanzungsfähig.

Angefreundet haben sich das Zebra und der Esel bereits vor einem Jahr. Das Zebra stammt ursprünglich aus dem Tsavo-Ost-Nationalpark, habe den aber verlassen und in der Nähe einer Siedlung in einer Viehherde gelebt. Die Tierhüter hätten das Zebra schliesslich in den Chyulu-Nationalpark gebracht, wo es bis heute lebt.

Fohlen hat eine «hell gestreifte und gelbbraune Farbe»

«Anfang dieses Jahres erhaschte unser Team einen Blick auf das Zebra mit einem winzigen Fohlen an ihrer Seite», schrieb der Sheldrick Wildlife Trust im Beitrag. Erst Wochen habe man aber bemerkt, dass das Fohlen eine «hell gestreifte und gelbbraune Farbe» hatte. Zunächst habe man gedacht, das Fohlen hätte im Schlammbad gebadet.

Doch dann wurde klar, dass es sich um einen Zesel handeln musste. Dem Muttertier und dem Nachwuchs geht es laut dem Sheldrick Wildlife Trust «blendend». Nun warte man, bis die beiden Anschluss bei einer Zebra-Herde finden.

(bd)