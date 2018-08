Zeitung erhält Drohungen nach Kritik an Trump

Bei der US-Tageszeitung «The Boston Globe» sind Medienberichten zufolge Bombendrohungen eingegangen, nachdem das Blatt eine Kampagne gegen die Medienpolitik von Präsident Donald Trump initiiert hatte.

Mehr als 300 Zeitungen in den USA hatten in Kommentaren am Donnerstag die «Fake-News-Kampagne» des Präsidenten kritisiert und dessen These zurückgewiesen, Medien seien «Feinde des Volkes». Trump kritisierte daraufhin den «Boston Globe» auf Twitter.

The Boston Globe, which was sold to the the Failing New York Times for 1.3 BILLION DOLLARS (plus 800 million dollars in losses & investment), or 2.1 BILLION DOLLARS, was then sold by the Times for 1 DOLLAR. Now the Globe is in COLLUSION with other papers on free press. PROVE IT!