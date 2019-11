Zürcher erwürgte Ehefrau – Prozess in Neuseeland

Im April 2018 wurde die 62-jährige Y. M. tot in einem Hotelzimmer im neuseeländischen Nelson aufgefunden – erwürgt vom eigenen Ehemann, wie die Ermittlungen zeigten. Der Zürcher B. J. wurde kurz nach der Tat verhaftet. Das Schweizer Ehepaar mit chinesischen Wurzeln hatte in Neuseeland seine Ferien verbracht.

Am Montag musste sich B. J. nun vor einem neuseeländischen Gericht wegen Mordes an seiner Frau verantworten. In der Verhandlung sprach die Staatsanwaltschaft von einem heftigen Streit zwischen den Eheleuten am Morgen des 27. April 2018. Dies berichtet das neuseeländische Webportal «Stuff».

Ehemann habe sich in «Paniksituation» befunden

Y. M. hatte demnach erfahren, dass ihr Mann eine Affäre hatte und wollte die Familie informieren, dass ihre Ehe keine Zukunft mehr habe. B. J. sei daraufhin auf sie losgegangen und habe sie erwürgt, sagte der Staatsanwalt vor den Richtern.

Der Verteidiger argumentierte, sein Mandant habe sich in einer «Paniksituation» befunden. Er habe keinesfalls beabsichtigt, seine Frau zu töten. Dem Mann drohen bei einer Verurteilung mehrere Jahre Gefängnis.



(scl)