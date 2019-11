Mauer stürzt auf Zürcherin (32) in Hängematte – tot

Bei einem Unglück im mexikanischen Valladolid hat Ende letzter Woche eine Zürcher Touristin ihr Leben verloren. Die 32-Jährige logierte mit Freunden im Hostel Mamacha im Zentrum der Stadt.

Wie die Zeitung «La Verdad» berichtet, hatte die junge Frau in einer Hängematte gelegen, die an einem Baum und der Säule einer alten Mauer befestigt gewesen war. Die Säule sei eingestürzt und habe die Schweizerin unter sich begraben.

EDA bestätigt den Tod

Polizei, Feuerwehr und Sanität seien schnell vor Ort gewesen, hätten für die Touristin allerdings nichts mehr tun können. Sie starb noch vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Das EDA bestätigt den Tod einer Schweizer Staatsangehörigen in Mexiko. Die Schweizerische Botschaft in Mexiko-Stadt steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden, und das EDA betreut die Angehörigen im Rahmen des konsularischen Schutzes. Aus Daten- und Persönlichkeitsschutzgründen können keine weiteren Angaben gemacht werden.

(scl)