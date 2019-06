Zwei Eurofighter nach Kollision abgestürzt

Zwei Eurofighter der deutschen Bundeswehr sind im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Rettungsmannschaften haben einen der Piloten lebend gefunden. Die Suche nach dem zweiten Piloten läuft, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Verteidigungsministerium erfuhr.

Die Kollision ereignete sich demnach gegen 14.00 Uhr am Fleesensee, einem Gewässer in der Nähe der Stadt Waren (Müritz). In der Region laufe derzeit ein Grosseinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften, sagte der Sprecher des Luftwaffengeschwaders weiter.

Piloten betätigten Schleudersitz

Im Internet verbreitete Bilder aus der Absturzgegend zeigten zwei Rauchsäulen, die über waldigem Gebiet aufstiegen. Landesinnenminister Lorenz Caffier werde an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, sagte sein Sprecher.

Laut dem Sprecher des Luftwaffengeschwaders betätigten die Piloten den Schleudersitz. Wie es zur Kollision kommen konnte, war zunächst unklar. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Auch eine Sprecherin des Innenministeriums in Schwerin bestätigte den Doppel-Absturz, nannte zunächst aber keine Details.

In Waldstück gestürzt

Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Angaben eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.

Durch die Kollision sind zum Teil gefährliche Trümmerteile im Bereich #Malchow verteilt worden. Bitte nicht nähern! Bitte machen Sie den Weg für Rettungskräfte frei und umfahren Sie den Bereich. #Malchow2406 — Polizeipräsidium NB (@Polizei_PP_NB) 24. Juni 2019

Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 «Steinhoff», das in Laage bei Rostock stationiert ist. Es ist nach eigenen Angaben unter anderem für die Ausbildung aller Eurofighter-Piloten der Luftwaffen zuständig.

(sda/afp)