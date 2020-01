Zwei Frauen nach Discobesuch überfahren

Nach dem Unfalltod sechs junger deutscher Touristen in Südtirol hat sich auf italienischen Strassen ein weiterer verheerender Unfall ereignet. In Senigallia in der mittelitalienischen Region Marke wurden in der Nacht auf Montag zwei Frauen nach einem Discobesuch von einem alkoholisierten Autofahrer getötet.

Die Frauen waren zu Fuss auf einer Strasse unterwegs

Die beiden Frauen im Alter von 34 und 43 Jahren waren zu Fuss auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug auf einer Strasse unweit der Disco unterwegs, als sie das Auto erfasste. Ihre Körper wurden in ein Feld am Strassenrand geschleudert. Rettungseinheiten versuchten eine Stunde lang, die Frauen wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Der Autofahrer, der die Polizei nach dem Unfall gerufen hatte, wurde festgenommen. Ihm wird mehrfache Tötung im Strassenverkehr vorgeworfen. In Italien gilt Alkohol am Steuer als erschwerender Umstand und führt zu einer Erhöhung der Strafe.

