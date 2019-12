Tod in Trockeneis-Pool – war es fahrlässige Tötung?

Trockeneis wurde ihnen zum Verhängnis. An einer privaten Weihnachtsfeier in Leipzig (D) kamen zwei Männer in einem Swimmingpool ums Leben. Nun verdichten sich erste Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Laut Informationen der Zeitung «Bild» ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung. Einen konkreten Tatverdächtigen gebe es allerdings noch nicht. Die Ermittler gehen davon aus, dass Trockeneis aus einer professionellen Vereisermaschine die Ursache für die Tragödie sein könnte. Das Gerät wird offenbar im Strassenbau genutzt, um Baugrund vereisen zu können.

Das tödliche Kohlenstoffdioxid soll bei der Party auf dem Firmengelände eines Bauunternehmers von aussen in den grossen, überdachten Pool geleitet worden sein, offenbar um Nebel zu erzeugen, als sich Gäste im Wasser befanden. Die dabei entstandenen Gase verdrängten die Luft an der Wasseroberfläche und sorgten dafür, dass die schwimmenden Gäste plötzlich ohnmächtig wurden. Für zwei der drei Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Kriminalpolizei ermittelt

Ob die Männer erstickten, vergiftet oder ertrunken sind, soll jetzt eine Obduktion klären. «Mit Ergebnissen der Gerichtsmedizin ist aber erst nächstes Jahr zu rechnen», so Polizeisprecherin Katharina Geyer. Es habe noch Versuche gegeben, die Männer zu reanimieren, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ein dritter, 47-jähriger Mann wurde bei der Party verletzt aus dem Pool gezogen und kam ins Spital. Sein Zustand soll stabil sein.

Beim 20-jährigen Opfer handelt es sich um ein Torhüter-Talent, das von 2016 bis 2018 beim Fussball-Regionalligisten Lok Leipzig gespielt hatte. Der Club trauert auf Facebook um seinen ehemaligen Torhüter. Auch der 39-Jährige war ein Fussballer. Er spielte im Mittelfeld für den FSV Blau-Weiss Wermsdorf.

