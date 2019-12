Trockeneis in Pool gekippt – zwei Männer sterben

Eine Weihnachtsfeier in der Nähe von Leipzig (D) endete tödlich. In der Nacht zum Sonntag kamen zwei Männer (20) und (39) in einem Swimmingpool ums Leben. Zum Jahresausklang lud ein Strassenbauunternehmer Freunde und Bekannte ein. Einige schwammen im grossen geheizten Aussenpool.

Laut der Zeitung Tag24 wurde den Männern Trockeneis zum Verhängnis. Die Anwesenden sollen es in den teilweise überdeckten Pool gekippt haben, um einen besonderen Dampfeffekt zu erzeugen. Die dabei entstandenen Gase verdrängten die Luft an der Wasseroberfläche und sorgten dafür, dass die schwimmenden Gäste plötzlich ohnmächtig wurden. Für zwei der drei Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Kriminalpolizei ermittelt

Es habe noch versuche gegeben, die Männer zu reanimieren, das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Ein dritter, 47-jähriger Mann ist bei der Party verletzt aus dem Pool gezogen worden und kam ins Spital. Sein Zustand soll stabil sein. Die Kriminalpolizei hat nun umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Beim 20-Jährigen Opfer handelt es sich um ein Goali-Talent, dass von 2016-2018 beim Fussball-Regionalligisten Lok Leipzig gespielt hat. Der Club trauert auf Facebook um seinen ehemaligen Torhüter.

