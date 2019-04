Zwei Schweizer unter den Todesopfern in Sri Lanka

Bei den Terroranschlägen in Sri Lanka vom Sonntag sind zwei Schweizer ums Leben gekommen. Dies teilte das EDA am Montagnachmittag mit. Eines der Schweizer Opfer besass demnach eine zweite Staatsangehörigkeit. Ein drittes Familienmitglied kam ebenfalls ums Leben, hat aber eine andere Nationalität.

Das EDA sei mit den Angehörigen in Kontakt und unterstütze sie im Rahmen des konsularischen Schutzes, teilte das Aussendepartement weiter mit.

Bereits am Montagmorgen wurde bekannt, dass ein in der Schweiz lebendes Paar aus Sri Lanka bei den Anschlägen ums leben gekommen war. Die beiden betrieben einen Kiosk in Bern.

(dmo/sda)