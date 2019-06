US-Navy vor Ort – zwei Tanker im Oman attackiert

Die Fünfte Flotte der USA hat nach eigenen Angaben Notrufe von zwei mutmasslich im Golf von Oman angegriffenen Tankern erhalten. Schiffe der US-Navy seien in der Gegend und leisteten Unterstützung, erklärte die Fünfte Flotte am Donnerstag. Im Konflikt mit dem Iran hatten die USA zuletzt ihre Militärpräsenz in der Golfregion verstärkt. Laut iranischen Medienberichten steht ein Tanker in Flammen.

Just speculation: 1 of the 2 #tankers could be the #frontAltair and we can see right now (09hCET) an #iranian marine vessel (blue one) around her which maybe took the crew in charge and head to iranian port right now. A pic is also on twitter but no confirmation yet. #breaking pic.twitter.com/gftievZZ5q