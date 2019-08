Zwei Tigerbabys aus Badewanne gerettet

Bei einem gemeinsam koordinierten Einsatz des österreichischen Tierschutzvereins und der Polizei in Hainburg an der Donau konnten am Donnerstag zwei kleine Tigerbabys aus einer privaten Wohnung gerettet werden.

Umfrage Mögen Sie Tiger? Ja, diese Tiere finde ich unglaublich faszinierend.

Nein, Raubkatzen machen mir Angst.

Ich will nur die Resultate sehen.

Wie der Tierschutzverein mitteilt, befanden sich die wenige Tage alten Jungtiere in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Babys kauerten in einer Badewanne unter einer Wärmelampe. Sie waren ihrer Mutter entrissen worden und illegal aus der Slowakei nach Österreich importiert worden.

«Die Tigerbabys waren in einem sehr kritischen Zustand, wir haben die ganze Nacht um ihr Überleben gekämpft», berichtet Heike L. vom österreichischen Tierschutzverein. Die Organisation befürchtet, dass sich Zoos um die beiden Babys reissen werden. Die Tiger wurden auf den Namen Sangha und Kumal getauft.

Tigerbabys sind auf dem Schwarzmarkt begehrt

Eine Mitarbeiterin des österreichischen Tierschutzvereins hatte ein Video und den Hinweis erhalten, wo sich die Babys befinden. Die Frau erstattete sofort Anzeige bei der Polizei.

Die 34-jährige Slowakin gab gegenüber der Polizei an, in ihrer Heimat eine «Auffangstation für Tiere» zu betreiben. Dabei seien ihr die Tigerbabys gebracht worden. «Da ich eine Stunde Anfahrtsweg ins slowakische Tierheim gehabt hätte, nahm ich die Tiere mit in meine Wohnung in Hainburg», so die 34-Jährige zur Polizei.

Der Tierschutzverein vermutet, dass die Tiere hätten verkauft werden sollen. Ulrike Weinberger, ausgebildete Zootierpflegerin sagt: «Tigerbabys sind auf dem Schwarzmarkt heissbegehrt und werden dort um zigtausend Euro gehandelt.»

(fss)