Drei Tote und hunderte Verletzte an Gaza-Grenze

Die Lage am Rande des Gazastreifens ist erneut eskaliert: Tausende Palästinenser protestierten am Samstag, dem Jahrestag des Beginns des «Marsches der Rückkehr». Ein 17-Jähriger sei östlich von Chan Junis im Süden des Gazastreifens am Oberkörper von tödlichen Schüssen der israelischen Armee getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas geführten Regierung in Gaza.

Zuvor waren dem Ministerium zufolge bereits ein 17- und ein 20-jähriger Palästinenser erschossen worden. Mindestens 244 Palästinenser wurden verletzt.

46 Menschen seien durch Schüsse verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Samstag mit. Ein Palästinenser erlag am Morgen seinen Verletzungen nach Konfrontationen am Vorabend. Die israelische Armee sprach von rund 40'000 Palästinensern, die sich am Samstag im Grenzgebiet versammelten.

Aufruf zu «Eine-Million-Marsch»



Die Organisatoren der Proteste hatten zu einem «Eine-Million-Marsch» aufgerufen. Sie erinnerten damit an den Beginn der Proteste am Grenzzaun vor einem Jahr. Nach israelischen Militärangaben warfen Teilnehmer Steine, Granaten und Sprengsätze auf den Zaun und zündeten Reifen an.

Die Soldaten würden Massnahmen zur Auflösung von Unruhen ergreifen und auch schiessen, hiess es in einer Mitteilung. Der grösste Teil der Palästinenser halte sich aber weiter entfernt vom Zaun bei Zelten auf – nach palästinensischen Angaben rund 300 Meter vom Grenzzaun entfernt. Wegen eines Generalstreiks blieben Geschäfte im Gazastreifen geschlossen.

Die israelische Behörde Cogat hatte Bewohner des Gazastreifens aufgefordert, sich am Samstag vom Zaun fernzuhalten. «Haltet einen Abstand von mindestens 300 Metern ein», sagte Oberst Ijad Sarhan in einem Video. «Die israelische Armee wird weder Versuche tolerieren, Zivilisten oder Soldaten zu verletzen, noch Beschädigungen am Grenzzaun.» Die israelische Armee hatte zusätzliche Einheiten in den Süden des Landes verlegt.

Gedenken an Landenteignungen

Palästinenser gedenken am 30. März, dem «Tag des Bodens», massiver Landenteignungen und sechs israelischer Araber, die am 30. März 1976 im Ort Sachnin von der israelischen Polizei getötet worden waren. Sie hatten gegen die Beschlagnahmung arabischen Bodens protestiert.

Die Palästinenser verlangen beim «Marsch der Rückkehr» unter anderem eine Aufhebung der Blockade, die Israel und Ägypten über den Gazastreifen verhängt haben. Ausserdem pochen sie auf ein Recht auf Rückkehr in Gebiete, die heute zu Israel gehören. Israel und Ägypten begründen die Blockade mit Sicherheitsinteressen.

Leben unter schwierigen Bedingungen



Die USA, Israel und die EU haben die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Hamas als Terrororganisation eingestuft. In dem Küstenstreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen.

Die Hamas und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad warnten, dass «jegliche Aggression gegen den ‹Eine-Million-Marsch› am ‹Tag des Bodens› mit Widerstand beantwortet» werde. Jihia al-Sinwar, Gaza-Chef der Hamas, kündigte an, dass die Proteste am Grenzzaun auch künftig weitergehen würden.

(20 Minuten/sda)