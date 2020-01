Mysteriöser Tod von US-Soldaten auf Stützpunkt

Auf einem US-Luftwaffen-Stützpunkt in der Eifel sind zwei 20-jährige US-Soldaten ums Leben gekommen. Sie waren am vergangenen Donnerstag tot in ihrem Schlafsaal aufgefunden worden. Das teilte die Air Base im rhein­land-pfäl­zischen Spangdahlem auf ihrer Website mit. Zuvor hatten US-Medien über die Todesfälle berichtet.

Wie die beiden jungen Männer gestorben sind, sei noch unklar – eine Untersuchung sei im Gange. Der Kommandant sprach den Familien und Freunden sein Mitgefühl aus – es sei immer sehr schwer, geschätzte Mitglieder des Teams zu verlieren.

Zur US-Base in der Eifel zählen rund 4000 US-Soldaten, wie «Focus» berichtet. Das 52. Jagdgeschwader, das dort stationiert ist, umfasst eine F-16-Kampfjet-Staffel mit mehr als 20 Flugzeugen. Einschliesslich der Angehörigen leben und arbeiten rund 10'000 Menschen auf dem Stützpunkt.

