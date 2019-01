Zweiter Schweizer in Marokko festgenommen

In Marokko ist ein zweiter Schweizer festgenommen worden. Er soll mit den Terroristen, die zwei Touristinnen umgebracht haben, in Kontakt gewesen sein.

Es handelt sich laut «24heure» um einen englisch-schweizerischen Doppelbürger. Bereits am 29. Dezember war ein Schweizer in Zusammenhang mit den Morden festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, Nordafrikaner für Terrorattentate im Ausland rekrutiert zu haben.

Die beiden Frauen, eine 24-jährige Dänin und eine 28-jährige Norwegerin, waren Mitte Dezember in Marokko enthauptet worden. Am 17. Dezember fand man schliesslich ihre Leichen. Mittlerweile wurden in diesem Fall 18 Personen festgenommen. Vier der Hauptverdächtigen wurden in Marrakesch aufgegriffen und sollen dem IS angehören.

Update folgt...

(doz)