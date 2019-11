Die USA stehen unter einem Kälteschock

Mehr als 67 Millionen Amerikaner sind davon betroffen, Meteorologen prophezeien, dass hunderte Temperatur-Rekorde gebrochen werden: Ab Montag stehen weite Teile der USA unter einem Kälteschock. Grund ist eine arktische Front, die Schnee und klirrende Kälte mit sich bringt und die Menschen im Süden, Osten und der Mitte des Landes zittern lässt.

Umfrage Freust du dich auf den Winter? Und wie, kann es kaum erwarten!

Ein wenig schon, es dürfte aber auch noch ein wenig Herbst bleiben.

Nein, ich vermisse den Sommer jetzt schon!

Ich mag alle Jahreszeiten gleich gern.

10 Grad kälter als normal

Wie CBS News berichtet, werden zwei Drittel der östlichen Hälfte des Landes mit Temperaturen nahe oder gar unter dem Gefrierpunkt zu kämpfen haben – vielerorts wird es also um die 10 Grad kälter als um diese Jahreszeit üblich. In Dallas sollen die Temperaturen ab Dienstagmorgen auf minus 10 Grad sinken, in Nashville auf minus 12, in Chicago auf minus 14. In Philadelphia wird man bei minus 10 Grad und in Boston bei minus 13 Grad schlottern.

Am Dienstag und Mittwoch soll die Kaltfront gar bis nach Florida und Mexiko ziehen. An der Golfküste könnte es Frost geben.

Parts of Michigan already were overwhelmed with more than a foot of snow Monday – and some areas could see more than two feet before the snow ends Tuesday, AccuWeather said. https://t.co/AvM1Q9HrnB — USA TODAY (@USATODAY) November 11, 2019

Auch Schnee soll reichlich fallen: In Chicago hat es bereits am Montag für 15 Zentimeter gereicht, an einigen Orten werden in den kommenden Tagen gar bis zu 60 Zentimeter Neuschnee erwartet.

The deep freeze coming could be one for the record books. ❄ https://t.co/FIJZcYxx5n — USA TODAY (@USATODAY) November 8, 2019

(rab)