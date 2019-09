Mysteriöse Frau begeistert Polizisten mit Gesang

«Vier Millionen Menschen nennen Los Angeles ihr Zuhause. Vier Millionen Geschichten. Vier Millionen Stimmen... manchmal musst du nur kurz innehalten und einer davon zuhören – um etwas Wunderschönes zu hören» – zu diesen Zeilen teilte das LAPD (Los Angeles Police Departement) am Freitag ein Video einer Frau, die in einer U-Bahn-Station ein Lied des Komponisten Giacomo Puccini singt – und das in Perfektion. Innert weniger Stunden ging der Clip viral, bereits über 240'000 User haben ihn bislang angeklickt.

Woher die Frau kommt, ob sie obdachlos ist und wie sie heisst weiss niemand. Wie LAPD-Sprecher Hector Guzman gegenüber der «Los Angeles Times» erzählt, wurde das Video von einem Polizei-Beamten an der U-Bahnstation Wilshire/Normandie aufgenommen. «Er sah die Frau und die zwei hatten einen kurzen Small-Talk», so Guzman.

«Hört öfters zu»

Die Frau sei an jenem Tag das erste Mal von der Polizei bemerkt worden. Guzman habe sich das Video seither etwa 50 Mal angeschaut. Die Message sei simpel: «Wir sollten uns stets daran erinnern, öfters einen Moment inne zu halten, sich umzuschauen und zuzuhören», so der Sprecher schon fast poetisch.

Einige Twitter-User zweifeln derweil an der Echtheit des Videos beziehungsweise glauben, dass es gestellt worden ist. Andere wiederum bestätigen, die Frau bereits an anderen U-Bahn-Stationen gesichtet zu haben.

She is very real. I have seen her at the Universal stop. She sings beautifully and does not bother anyone. She may be struggling with addiction or some sort of mental illness or she may be a simple street performer. Does it really matter? Her voice made my day better.