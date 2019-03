«10 Jahre auf der Bank waren genug»

Alex Marmaziu (34) hat auf den sicheren Job und ihr sicheres Einkommen verzichtet, um sich ihren Traum von einem eigenen Unternehmen zu verwirklichen.

Aus Liebe zum gesunden Essen



Alex ist als Tochter rumänischer Eltern in der Schweiz aufgewachsen. Sie ist ausgebildete Köchin, die sich auf pflanzenbasierte Rohkost spezialisiert hat. Mit ihrem Ernährungsprogramm «eat by alex» will sie ihren Kunden in 5 Tagen zeigen, wie geschmackvoll und energiespendend ihre Küche ist. Pro Tag werden 5 Mahlzeiten und Snacks geliefert, ab 65 Franken pro Tag.

www.eatbyalex.com

Alex, wie kommt eine Bankerin dazu, ein Programm für gesundes Essen zu kreieren?

Ich glaube, dass in vielen von uns mehr als eine einzige Karriere schlummert. Ich begann in der Finanzkrise auf der Bank zu arbeiten. Das hat mich gelehrt, zu kämpfen und nicht aufzugeben. Ich habe gelernt, auf meine Stimme zu hören und eine starke Meinung zu entwickeln. Nach einigen Jahren habe ich aber gemerkt, dass ich etwas kreieren will, was einen positiven Einfluss auf das Leben anderer hat und mehr mit der Natur verbunden ist. Ich liebe Essen und wusste schon immer über alle Food-Trends Bescheid. Deshalb habe ich mich entschlossen, zu kündigen und eine Ausbildung in Culinary Arts in Los Angeles zu absolvieren.

«Ich habe gelernt, zu kämpfen»

Was gefällt dir besonders an dieser Stadt?

Das Essen! Die Leute dort stellen ihre Gesundheit an die erste Stelle, weshalb es von gesunden Restaurantoptionen wimmelt. Überall warten neue Geschmäcker, und es ist dort so einfach, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Das ist hier schwieriger, speziell für Leute, die meist in der Bürokantine essen.

Wieder daheim, hast du «Eat by Alex» gegründet, dein Programm, das auf «Clean Eating» basiert. Was heisst das genau?

Das heisst, dass wir frische pflanzliche Vollwertkost in Bioqualität verwenden. Vollwertkost ist, im Gegensatz zu industriell verarbeiteten Lebensmitteln, reich an Ballaststoffen und Vitaminen, was zu einem gesunden Darm beiträgt. Unser «Clean Eating»-Program stellt zudem sicher, dass man genügend Proteine, komplexe Kohlenhydrate und gute Fette zu sich nimmt, statt bloss Kalorien zu zählen. Pflanzen haben so viel zu bieten, sie sind voller Nährstoffe, machen satt, schmecken je nach Zubereitung anders – und das Wichtigste: Sie lassen dich gut fühlen.

«Pflanzen sind voller Nährstoffe und machen satt»

Mit der Kündigung deines Jobs bist du ein grosses Risiko eingegangen. Hattest du keine Angst?

Ich muss zugeben, dass es einige Jahre gedauert hat, bis ich mich wirklich zum Entscheid durchringen konnte. Auch von aussen gab es viel Druck, dass man eine solche Stelle nicht einfach aufgeben darf. Innerlich wusste ich aber, dass der Beruf mich nicht mehr erfüllt. Heute kann ich sagen, dass die Gründung meines eigenen Unternehmens die beste Entscheidung meines Lebens war. Ich hoffe, dass mehr Leute den Traum ihrer eigenen Idee verwirklichen können.

Was können deine Kunden nach einer Woche «Clean Eating» erwarten?

Man fühlt sich wacher, wohler, leichter und zufriedener. Die Haut wird klarer und der Schlaf verbessert sich. Zudem fallen die Nachmittagstiefs weg und die Lust auf Süssigkeiten und andere Snacks wird mit jedem Tag kleiner. Ganz nebenbei wird der Umwelt ein riesiger Gefallen getan, weil wir, wann immer möglich, mit saisonalen und lokalen Zutaten arbeiten.

«Die Haut wird klarer und der Schlaf verbessert sich»

Du setzt auf pflanzenbasierte Ernährung. Wie ernährst du dich selbst?

Ich würde mich als Flexitarierin bezeichnen. Das heisst, dass ich mich hauptsächlich pflanzlich ernähre, aber ab und zu Ausnahmen mache. Der Schlüssel zum Erfolg liegt für mich in der Balance. Deswegen dauern unsere Programme auch jeweils nur 5 Tage – von Montag bis Freitag. Am Wochenende sollen die Kunden essen, wie es ihnen gefällt. An dieses Konzept halte auch ich mich.

