«Die Gefahr fährt immer mit»

Schnelle Lines sind dein Markenzeichen, du wurdest Zweiter der Freeride World Tour (FWT) 2015. Wie wurdest du so gut auf den Ski?

Ich bin in Les Marécottes (Wallis) zur Welt gekommen und begann schon als Dreiähriger Ski zu fahren. Ich wollte Skirennfahrer werden und trainierte in meiner Jugend im Regionalkader. Mein älterer Bruder ist ein ehemaliger Snowboardprofi, mein Vater ein Tourenguide. Meine Familie ist ständig im Schnee unterwegs, ich glaube, ich habe es in den Genen (lacht).

Auf gemeinsamer Mission



2016 erstellte Jérémie Heitz eine Liste der legendärsten 4000-Meter-Abfahrten in den Alpen und befuhr sie schneller als jeder Skifahrer vor ihm. Der Film «La Liste» zeigt dieses Projekt und die Evolution des Steilwandskifahrens und Freeridens. «La Liste: Everything Or Nothing» ist die Fortsetzung von Jérémies erstem Projekt - aber diesmal umfasst seine Liste die gnadenlosesten Sechstausender der Welt, die er zusammen mit dem Zermatter Extrembergsteiger Samuel Anthamatten besteigt. Der Film erscheint im Herbst 2020.



«Wenn wir die Ski oben bereit machen, legt sich die Nervosität.»

Deine Abfahrten von Sechstausendern erfordern aber auch hohe alpinistische Fähigkeiten. Wie hast du dir diese angeeignet?

Als ich die Region in meinem Dorf entdeckte und dann in- und auswendig kannte, begann ich die ganze alpine Schweiz und danach Europa auf den Ski zu erkundigen. Mein Stiefvater ist Bergführer, er brachte mir viel bei. Mit 19 machte ich bei der World Tour mit und durfte in den USA, Alaska und Japan Ski fahren. Samuel Anthamatten, mit dem ich meist unterwegs bin, ist ebenfalls Bergführer. All diese Begegnungen und Erfahrungen habe ich heute im Rucksack, ich lerne ständig dazu.

Bist du vor deinen Speedruns nervös?

Wir planen alles minutiös: Schneebedingungen, Wetter, die Beschaffenheit des Eises, vor einer Abfahrt muss alles perfekt stimmen. Wenn wir die Ski oben bereitmachen, legt sich die Nervosität. Wenn das Gefühl nicht gut ist oder die Lage nicht perfekt, lassen wir es sein. In anderen Ländern gibt es keine Rettungscrew, keine Helikopter, da kann jede Fehlentscheidung tödlich sein.

«Manchmal kann ich einfach geniessen»



Berge sind voller Überraschungen. Egal, wie lange man plant, egal, wie genau man vorausschaut: Die Natur ist unberechenbar. Das wurde uns schon zum Verhängnis. Einmal verlor ich einen Ski während der Abfahrt am Grand Combin de Valsorey. Es ging zum Glück alles gut.

Wie nimmst du diese Abfahrten selbst wahr?

Je anspruchsvoller der Berg ist, desto fokussierter muss ich sein, was sehr anstrengend ist. Manchmal kann ich aber einfach geniessen und loslassen und den Ride geniessen. Das ist das schönste Gefühl.

Welche war deine spektakulärste Abfahrt?

Der Or de Gabelon war einmalig, ich erinnere mich noch so gut, dieser Berg wurde nur ein paarmal auf Ski befahren bis jetzt. Wir erwischten den Berg in perfektem Zustand, an diesem Tag stimmte einfach alles, und am Ende des Runs war ich überglücklich.

«Verbier ist mein Lieblingsgebiet»



Klar, ich liebe es, mit meiner Freundin in meinem Heimatgebiet Les Marécottes oder in Verbier gemütlich Ski fahren zu gehen. Dieses Gebiet ist übrigens auch zum Freeskien nach wie vor mein Lieblingsterrain.

Unbefahrene Hänge sind verlockend. Was rätst du Hobby-Freeskiern?

Ich weiss, wie süchtig Abenteuer im Schnee machen können. Wer schnell Ski oder Snowboard fährt und denkt, mit einer neuen Ausrüstung und Airbag-Rucksäcken Lawinen entkommen zu können, täuscht sich. Die Gefahr fährt immer mit. Nimm einen Bergführer mit und besuche Kurse, das hilft dir mehr als jedes Equipment.

(gss)