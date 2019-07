«Ich liebe Rosmarin, Zitrone und Nüsse»

«Wenn man älter wird, ändert sich der Metabolismus», sagt Naomi Campell auf ihrem neuen Youtube-Channel «Naomi». Seit Januar soll sie auf Empfehlung von ihrem Arzt kein Gluten und keine Laktose mehr zu sich nehmen. In ihrem neusten Video nimmt sie ihre Fans mit auf Einkaufstour.

Hier die liebsten 5 Snacks der 49-Jährigen.

1. Japanische Birne



Sie kosten ein Vermögen, aber das kann Naomi nun wirklich egal sein: Seit sie ihrer Gesundheit zuliebe so gut es geht auf Zucker verzichtet, will sie nun mehr zu Früchten greifen. Am liebsten hat sie die japanische Delikatesse.

2. Cashew-Nüsse

Naomi Campell ist berühmt-berüchtigt für ihre Wutausbrüche. Ob es daran liegt, dass sie manchmal hangry ist? Der Lieblingssnack des Topmodels ist reich an gesunden Fetten und Proteinen, hält lange satt und hilft ihr vielleicht, sich zukünftig im Griff zu haben.

3. Zitronen und Kräuter



«Zitronen sind alkalisierend», meint Naomi und packt diese mit verschiedenen Bündeln Kräutern ins Körbchen. «Ich liebe Zitronen über alles.» Alkalisierend heisst basisch, was zu einer ausgewogenen Ernährung beiträgt.

4. Glutenfreie Marshmallows

«Ich darf kein Gluten mehr essen, trinke keinen Alkohol und habe nun auch noch mit Rauchen aufgehört. Kein Wunder, habe ich ständig Lust auf Süsses. Es ist das Einzige, was mir noch bleibt», sagt Naomi. Am liebsten hat sie glutenfreie Marshmallows, die sie abends zu Trash-TV geniesst.

5. Kokosnuss-Joghurt

Vanille, Schokolade und Erdbeer: Diese Geschmacksrichtungen kauft sich Naomi im englischen Wholefoods, das bekannt ist für seine Bio- und Reformhausprodukte. Ob sie diese wohl alle isst?

