«Ich teste Fitness-Center undercover»

Der Fitnesssektor ist geprägt von einer riesigen, teils unüberschaubaren Vielfalt an verschiedenen Angeboten. Neben reinen Trainingshallen über Crossfit Boxen und EMS Micro-Studios sowie Group-Fitness Angeboten und Gesundheitsstudios mit Physiotherapie bis hin zu riesigen Anlagen mit Wellnessangeboten wie Sauna, Dampfbad, Whirl- und Schwimmingpool, Hamam sowie zahlreichen Massage- und Kosmetikanwendungen ist alles vertreten. Nicht selten finden sich mehrere Kombinationen der einzelnen Angebote unter einem Dach wieder. Ebenso variabel wie die verschiedenen Angebote sind insbesondere die stark variierenden Preise, was nicht zuletzt vom jeweiligen Studiokonzept, sowie auch vom unterschiedlichen Lohnniveau in den Kantonen bzw. Starperformance hat im Auftrag von Swica und 20 Minuten einen Test durchgeführt, der die jeweils besten der Kategorie vorstellen soll. Im Interview erzählt starperformance-Gründer Felix Zimmermann, wie seine Firma vorgegangen ist

Im grossen Fitnesscenter Test wurden aus über 400 Betrieben der ganzen Deutschschweiz 100 Center per Zufallsstichprobe in vier verschiedene Segmente (Premium, Discount, Micro/EMS/PT, Mittelsegment) eingeteilt. Die jeweils 10 besten Betriebe pro Segment stellen wir dir im Verlauf dieses Tests vor. Als erstes im Test: Das Premium-Segment (wird hier bald veröffentlicht).



Felix, erzähl uns etwas darüber wer ihr seid und was ihr macht?

Wir messen die Performance von Fitnessangeboten aus Kundensicht und unterstützen Unternehmen dabei ihr Angebot zu optimieren. Ein wichtiges Mittel zur Beurteilung der Dienstleistungen ist das Mystery Shopping, welches wir schweizweit als Bewertungsinstrument einsetzen.

Was versteht man darunter?

Unter Mystery-Shopping versteht man den Einsatz verdeckter Testkäufer, die sich als Interessenten ausgeben. Mit solchen Testkäufen können realistische Bewertungen von

Dienst- und Beratungsleistungen vorgenommen werden. Dabei setzen wir speziell ausgebildete und geschulte Testpersonen (Mystery-Shopper) ein, die neben Telefonanrufen

auch Walk-ins, Probetrainings-, sowie Beratungs-, und Verkaufsgespräche durchführen.

Wie seid ihr bei der Testdurchführung genau vorgegangen und wie erfolgte die Beurteilung?

FZ: Das Ziel dieses Fitnesscenter Tests ist es in erster Linie, dem Konsumenten einen Überblick über die verschiedenen Angebote anhand von guten Beispielen am Markt zu verschaffen. Aus über 400 Krankenkassen anerkannten Centern aus der deutschsprachigen Schweiz wurden vier Zufalls-Stichproben à 25 Center gezogen und durch Mystery Shoppings in Form von Testanrufen und Probetrainings bewertet. Die entsprechenden Betriebe wurden nicht vorinformiert um Chancengleichheit und unverfälschte Testergebnisse sicherzustellen. Die jeweils 10 besten Fitnesscenter pro Segment werden im Verlauf dieser Testreihe vorgestellt.

Wie teilst du die verschiedenen Segmente ein?

Wir haben eine Einteilung nach den Preisstrukturen der Branche vorgenommen. Die Tests basieren ausserdem auf einer Bewertung segmentspezifischer Kriterien, da die Kaufpräferenzen und Auswahlkriterien der entsprechenden Zielgruppen teilweise stark variieren. Ein Kunde erwartet beim Einchecken in ein Bed & Breakfast ja auch etwas anderes, als wenn er ein Fünfsterne-Haus bucht.

Wie aussagekräftig sind die Ergebnisse?

Bei allen Ergebnissen aus diesem Fitnesscenter Test handelt es sich immer jeweils um Moment-Aufnahmen. Diese können teilweise stark vom vorgegebenen Soll des Centers abweichen, besonders zu Stosszeiten wo beispielsweise aufgrund des Betriebs die Sauberkeit in den Umkleidekabinen nicht immer zu voll gewährleistet werden kann. Dennoch haben sich diese Testverfahren bewährt, da auch es sich auch in richtigen Probetrainings und Beratungssituationen immer jeweils um eine Momentaufnahme für den Kunden handelt und die Center auch dort überzeugen müssen.



