«Ich verspüre heute viel mehr Glück»

Tamara, du bist aus Los Angeles und hast lange als Model und danach als Filmproduzentin gearbeitet. Wie bist du dazu gekommen, heute Wellness-Retreats zu leiten?



Als ich 2014 in New York in der Filmindustrie gearbeitet habe, hatte ich plötzlich ein starkes Bedürfnis, eine Community aufzubauen. So habe ich BE Society ins Leben gerufen, einen Ort, an dem Freunde, Fremde und ich regelmässig meditierten. Später kam ein weiterer Standort in L. A. dazu. Irgendwann wurde mir das Stadtleben zu viel, ich sehnte ich mich danach, mir und anderen einen abgeschiedenen Rückzugsort in der Natur zu bieten. So kam ich darauf, ein Retreat im Dschungel von Costa Rica auf die Beine zu stellen.



Was ist für dich der grösste Vorteil der Meditation?

Seit 10 Jahren meditiere ich regelmässig. Am Anfang war ich oft unruhig und nervös, heute verspüre ich mehr Glück und Zufriedenheit. Meditieren bringt mich ins Gleichgewicht, ich starte jeden Morgen mit 20 Minuten in Stille. Danach bin ich bereit für den Tag und spüre meine gebündelte Energie. Wenn ich das nicht tue, fühlt sich der ganze Tag irgendwie anders, unruhiger an. Meditation hilft mir zudem auch unter dem Tag, wenn ich müde, verwirrt oder traurig bin. Wie wir wissen, ist Stress die Ursache vieler Krankheiten. Wir alle sollten uns Zeit nehmen, um unseren Geist wieder in Balance zu bringen.

www.tamaraedwards.com Ihr Vater, Arzt und Ayurveda-Experte, führte Tamara (24) schon als Kind ins Thema der Meditation ein. Nach einer Reise nach Indien gründete Tamara das Be-Hive in New York und Be-Society in LA, Orte, an denen man mitten in der Stadt meditieren und sich austauschen kann. Heute unterrichtet sie Klangtherapie-Sitzungen in der ganzen Welt, leitet Meditations-Retreats und bildet sich in pflanzlicher Medizin weiter. Sie hat keinen festen Wohnsitz, befindet sich derzeit aber in der Osa Clandestina, Costa Rica.

Du unterrichtest nicht nur Meditations-, sondern auch Klangheilungs-Sessions. Wieso helfen uns Töne beim Entspannen?

Stille kann sehr erholsam und kraftspendend sein. Aber auch Töne und Musik dienen, wenn sie richtig eingesetzt sind, dazu. Singen, Instrumente wie Klangschalen oder Chanten sind Werkzeuge dafür. Ich setze in meinen Kursen beides ein, absolute Stille und Töne, dazu Düfte und Gegenstände.

Dein Retreat findet derzeit mitten im Dschungel in der Osa Peninsula in Costa Rica statt. Wie kann ich einen gesunden, friedlichen Lebensstil auch in einer Stadt wie Zürich oder L. A. pflegen?

Innerer Frieden hat nicht nur mit dem Ort zu tun, an dem du dich befindest, sondern auch mit der Art und Weise, wie du mit dir umgehst. Ich habe über die Jahre gemerkt, dass ich mir regelmässig Zeit nehmen muss, um Frieden zu praktizieren.

Wie meinst du das?

Egal, ob Surfen, Meditation, Yoga, Gitarrespielen, Lesen oder die Zeit am Smart Phone Limitieren: Teile die 15 Stunden, die wir etwa wach sind, gut ein, und gönne dir neben der Arbeit auch kleine Auszeiten, an die du dich hältst. Wer das nicht macht, fällt aus der Balance, im Dschungel oder in der Stadt.

Was ist dein Trick, um dich sofort zu entspannen?

Hinlegen und Beine entlang der Wand hochstrecken - oder ein gutes Album hören.





