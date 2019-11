«Kann man Hip Dips weg trainieren?»

Lieber Jonas

Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Jonas Caflisch (39) ist Sportlehrer ETH, Gründer der Indigo Fitness Clubs und beantwortet regelmässig Leserfragen zu Sport und Ernährung.

Hi Céline

Ich kannte ehrlich gesagt den Begriff «Hip Dips» nicht und habe mich daher zuerst einmal schlaugemacht und einige Artikel dazu gelesen, um mir ein Bild zu machen. Hip Dips, auf Deutsch Hüftdellen, nennt man die Einkerbungen an dem Punkt, an dem die Hüfte endet. Wie sichtbar diese Einkerbung ist, ist zu einem wesentlichen Teil genetisch bedingt. Massgeblich für die Ausprägung der Hip Dips ist der Körperbau, genauer gesagt die Grösse des Becken- bzw. Hüftknochens. Daher haben natürlicherweise auch Männer Hip Dips, diese sind aber meist weniger sichtbar, da die Hüfte bei den Frauen normalerweise breiter ist. Dennoch empfinden viele Frauen, so auch du, die Hip Dips als Störung in der Silhouette, welche ja dem Idealbild nach eine Sanduhrform haben sollte.

So weit, so gut, aber nun zu deiner Frage, mit welchen Übungen man die Hip Dips wegtrainieren kann. Die kurze und schmerzlose Antwort: Es gibt keine. Dies liegt daran, dass man keinen Muskel aufbauen kann, der sich über die Hip Dips legen und diese auffüllen würde. Du kannst daher mit Training nicht viel erreichen, da diese Hip Dips zu deinem natürlichen Körperbild und Körperbau gehört. Versuch, diese Einkerbungen als Teil von dir zu betrachten, die dich und deinen Körper einzigartig machen. Was würdet ihr, liebe Leserinnen und Leser, Nicole raten? Habt ihr auch Stellen an eurem Körper, die euch stören? Wie geht ihr damit um?

Ich freue mich auf eure zahlreichen Kommentare!

Habt ihr auch Fragen an mich?

Sportliche Grüsse, euer Jonas

