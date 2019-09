«Mein Mann und ich kochen nie zusammen»

Dein Ehemann und du habt beide lange in der Finanzbranche gearbeitet. Wie kam die Idee, ein eigenes Start-up im Foodbereich zu gründen?

Manu und ich haben eine grosse Leidenschaft für gutes Essen. Zudem sind wir beide Perfektionisten und hassen Mittelmässigkeit, speziell wenn es um den Service geht. An unseren früheren Arbeitsstellen waren die Optionen für die Mittagspause nicht ideal. Alle schwärmten aus, um sich mitten in der Stadt oftmals teuer, aber nicht immer qualitativ hochwertig verpflegen zu können. Das war der Auslöser für meinen Mann, ein Produkt zu kreieren, das Mitarbeitern erlaubt, zusammenzukommen und zu fairen Preisen eine feine Mahlzeit zu geniessen. Bald nach der Gründung stiess ich dazu.

Wie ist es, mit dem eigenen Ehemann zu arbeiten?

Wir haben lange in der Corporate-Welt gearbeitet und empfinden es heute als sehr befreiend, gemeinsam etwas aufzubauen mit der Person, die man am besten kennt und der man am meisten

vertrauen kann. Wir sind mit Herzblut dabei, achten aber auch darauf, auch mal abstellen zu können. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ohne Manu zu arbeiten. Wir schauen jedoch auch darauf, privat abstellen zu können. So haben wir daheim beispielsweise Räume, in denen wir nicht über das Geschäft sprechen.

Wie unterscheidet ihr euch?

Mein Mann ist der Stratege, er sieht das Ganze aus der Vogelperspektive. Ich bin detailversessen und setze gern um. Manu kümmert sich um die Technologie und Logistik, ich um die Produktentwicklung und die Kundenbetreuung, aber bei uns fliesst alles ineinander.

Ein Kühlschrank mit Fertig-Food ist praktisch. Aber wie sieht es mit der Abfallproduktion aus?

Die Verpackungsindustrie ist noch nicht da, wo sie heute sein könnte, aber das wird sich bald ändern. Wir sind im Gespräch mit unseren Partnern und freuen uns schon, in naher Zukunft Neuheiten einzuführen. Bis dahin ist jeder Felfel-Kühlschrank mit einer Recycling-Box ausgestattet, wir holen den Abfall ab und recyclen ihn. Unsere Technologie zeigt zudem, welche Menüs gern gegessen werden. Nur diese füllen wir wieder auf. So versuchen wir, Food-Waste zu minimieren.

Welche Menüs sind gemäss dieser Technologie im Trend?

Poké-Bowls sind und bleiben angesagt. Aber auch Züri Gschnätzlets kommt an kühleren Tagen immer super an. Mit Schoggi in allen Variationen als Zvieri kann man in Schweizer Unternehmen auch nie etwas falsch machen.

Wer kocht bei euch daheim, dein Mann oder du?

Wir beide kochen extrem gern, aber niemals zusammen. (lacht)

Was steht bei dir auf dem Menü, wenn du an der Reihe bist?

Ich liebe die Rezepte von Yotam Ottolenghi, mit viel Gemüse, die einfach vorzubereiten sind.

