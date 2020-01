«Mit drei Überlegungen kannst du alles erreichen»

Es gibt keine Zufälle

Thomas Hammermeister absolvierte eine Mechanikerlehre und machte wenig Sport. Nichts deutete in seiner Jugend darauf hin, dass er einmal mehrfacher Ironman-Finisher werden sollte. In seinem Buch «Zieh's durch», gibt er Tipps, wie jeder Mensch dank Willenskraft seine Ziele erreichen kann. In seinem Gastbeitrag erklärt er, welche Gedanken du dir zum Start jedes Projekts machen kannst.

Dein Leben, so wie es ist, ist kein Zufall. Egal, ob es gerade supergut oder noch nicht so befriedigend ist, ob du das Gefühl hast, dass etwas fehlt oder dass du glücklicher sein könntest: Der aktuelle Zustand ist ein Ergebnis. Es ist das Resultat aus allen Faktoren, die auf dein Leben Einfluss nehmen. Und wenn du gerne ein anderes Resultat hättest, sind diese Faktoren dein Ansatzpunkt für Veränderungen. Doch wo fängst du an? In deinem Leben spielen so viele Aspekte eine Rolle. Wie willst du da herauskriegen, an welchem dieser vielen Faktoren du als Erstes arbeiten solltest?

Verschaffe dir einen Überblick

Für dieses Problem habe ich aufgrund meiner Erkenntnisse, wie ich als ganz normaler Mensch erfolgreich Ironman-Läufe bestehen lernte, das Prinzip der drei Ringe entwickelt. Dieses Prinzip hilft dir, einen strukturierten Überblick über alles zu bekommen, was Einfluss auf dein Leben hat. Damit erkennst du, wo du den grössten Handlungsbedarf hast. Die drei Ringe sind Teil meiner sechs Challenge-Prinzipien. Es sind die immer gleichen Regeln, die einem Menschen zum Erfolg verhelfen. Ganz egal, ob es darum geht, eine unmöglich scheinende sportliche Herausforderung zu schaffen, eine unglaubliche Karriere hinzulegen oder einfach nur ein rundherum zufriedenes Leben zu führen. Von allein geht das allerdings nicht, du musst etwas dafür tun. Also musst du wissen, wo du mit der Veränderung anfangen sollst – und dabei hilft dir das Bild der drei Ringe. Wie sehen die nun aus?

Drei Ringe

Die drei Ringe umschliessen sich – wie die Ringe eines Baumes. Ganz innen ist der Geist, dann folgt der Körper und der äussere Ring schliesslich steht für das Umfeld. Jeder der drei besteht wiederum aus drei Elementen, die du eines nach dem anderen abklopfst: Wie steht es bei dir darum? Wo hast du Stärkungsbedarf? Ich möchte das mit dir am innersten Ring, dem Geist, einmal durchspielen.

Wie stark ist dein innerster Ring?

Der offensichtlichste der drei Bereiche des inneren Rings ist die. Bist du ausdauernd, zielstrebig, entschlossen und zäh? Wenn du darauf mit einem ehrlichenantworten kannst, dann gratuliere ich dir. Wenn du dir eingestehen musst, dass du das nicht immer so hinkriegst, hast du bereits einen Ansatzpunkt.

Das zweite Element des Rings wird in seiner Bedeutung oft unterschätzt: Es ist die Resilienz oder Widerstandskraft. Schon die ganz alltäglichen Belastungen kannst du besser wegstecken, wenn du eine gute Resilienz hast. Wenn du jedoch Nacht für Nacht wach liegst, weil du über Dinge grübelst, die tagsüber schlecht gelaufen sind, solltest du unbedingt an diesem Element arbeiten.

Den dritten Bestandteil des Rings nenne ich den kleinen Mann im Kopf. Das ist die innere Stimme, die ständig ihren meist unfreundlichen Senf zu allem gibt, was du tust oder denkst. Der kleine Mann quält dich mit Bemerkungen wie «Das schaffst du eh nicht» oder «Was soll das überhaupt». Er meldet sich, wenn eine unangenehme Aufgabe ansteht. Oder wenn ein feines Stück Kuchen in der Auslage winkt. Oder wenn es beim Sport besonders anstrengend wird. Wie gut kannst du den kleinen Mann in die Schranken weisen?

Fordere dein Leben heraus

Jedes Element der drei Ringe kannst du gezielt fördern. Ganz besonders gut gelingt dir das, wenn du dir eine körperliche Challenge suchst, die dich anmacht. An der kannst du all die Prinzipien durchziehen und üben, die du für deinen Erfolg im Leben brauchst.

