5 Gründe, heute noch joggen zu gehen

1: Laufen macht schlank

Markus Ryffel ist Gründer der Markus Ryffel's GmbH, Silber Olympiamedaillengewinner 5000 m 1984 und Schweizer Rekordhalter über 3000 m und 5000 m. Ab sofort verrät er uns in seiner Kolumne regelmässig, wieso wir alle mehr rennen sollten.

Während du läufst, schüttet dein Körper das Hormon Serotonin aus, das den Appetit hemmt. Heisshunger-Attacken nehmen ab, und du lernst, wieder mehr auf dein Hunger- und Sättigungsgefühl zu achten. Wenn du abnehmen möchtest, solltest du nach dem Laufen aber auf Pommes & Co verzichten, denn sonst sind die Kilos bald wieder drauf.

2: Laufen reduziert den Stress

Nicht schon wieder: ein Tag voller Sitzungen und eine ellenlange To-do-Liste. Und du sehnst dich nach nichts mehr als deinem Sofa und einem Feierabendbier– aber sicher nicht nach Laufen? Nichts da! Gerade an solch stressigen Tagen gilt: Laufschuhe schnüren und los! Bereits eine halbe Stunde Jogging wirkt Wunder: Klare Gedanken, mehr Kreativität, neue Ideen, gesteigertes Selbstbewusstsein und bessere Stimmung warten als Belohnung auf dich.

3: Laufen erhöht die Schlafqualität

Schluss mit schlaflosen Nächten, denn regelmässiges Laufen führt zu besserer Schlafqualität. Ein Abendritual hilft zudem, besseren Schlaf zu finden. Sei dies in Form eines warmen Bades oder eines beruhigenden Kräutertees vor dem Schlafengehen. Nach einer entspannten Nacht fühlst du dich sofort viel ausgeglichener und entspannter. Schlafen trägt also nicht nur zur körperlichen, sondern auch zur seelischen und geistigen Erholung bei.

4: Laufen hält gesund

Schon Arthur Schopenhauer wusste: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Wer sich regelmässig sportlich betätigt, ist nachweislich weniger anfällig für Infekte. Zudem stärkt Laufen die Abwehr und das Herz-Kreislauf-System.

5: Laufen erhöht die Lust auf Sex

Keine Lust und Flaute im Bett? Laufen kurbelt das Liebesleben wieder an! Denn Laufen schüttet die Glückshormone Endorphin und Serotonin aus, was die Lust auf Sex steigert. Zudem kräftigt Laufen den Körper und steigert die Ausdauer. Läufer fühlen sich zudem attraktiver, wohler in ihrer Haut, haben ein gestärktes Selbstvertrauen und einfach mehr Lust auf Zweisamkeit und Zärtlichkeit.

(gss)