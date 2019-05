5 Tipps, um langes Sitzen zu vermeiden

Gehörst du auch zu den Leuten, die ihren Job meist im Sitzen ausüben? Dann versuch es mal mit diesen Tricks:

1. Stehpulte an die Macht

Es klingt unbequem, ist allerdings eine reine Gewohnheitssache: Wenn deine Vorgesetzten gegenüber Stehpulten positiv eingestellt sind, solltest du diese Option unbedingt für dich ausnutzen! 30 Minuten sitzen, 30 Minuten stehen: Dieser Rhythmus kurbelt deinen Kreislauf an und verbessert deine Haltung.

2. Sitzung in Bewegung

Du hast ein Meeting vereinbart? Dann lauft doch gemeinsam zu einem Coffeeshop und diskutiert euer Anliegen beim Gehen statt im Sitzungszimmer. So kommen euch eventuell sogar bessere Ideen, als wenn ihr noch mehr Zeit sitzend verbringt.

3. Telefoniere im Stehen

Zugegeben, es ist einfacher, diesen Trick mit dem Handy als mit dem Festnetz umzusetzen: Laufe oder stehe, wann immer du längere Anrufe entgegennimmst. So kommst du zu mehr Bewegung im Verlauf des Tages.

4. Nutze den Arbeitsweg

Deine Vorgesetzten lassen dich beim Arbeiten nicht stehen oder laufen? Dann baue Bewegung in deinen Arbeitsweg ein: Laufe zum Bahnhof statt die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, fahre mit dem Velo ins Büro oder nimm die Treppe statt den Lift, wenn du im Gebäude angekommen bist.

5. Stell dir eine Uhr

Apple Watch, Fitbits oder herkömmliche PC-Uhren, stelle dir einen Timer oder schaue auf die Uhr und stelle sicher, dass du mindestens jede Stunde einmal kurz aufstehst und dich bewegst. Sei es zur Toilette, auf die Dachterrasse, in den Druckerraum oder einfach, um dich kurz zu strecken.



Was ist dein Trick, um beim Bürojob in Bewegung zu bleiben? Verrate es uns im Kommentarfeld!



