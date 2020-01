5 Tipps, um dich federleicht zu fühlen

In 7 Minuten zu mehr Energie: Versuche morgens, mit Yoga in den Tag zu starten. Du musst dir dafür nicht eine Stunde Zeit nehmen. Schon wenige Übungen bringen deinen Kreislauf in Schwung und versetzen dich in positive Laune. Du kannst die Sequenz auch abends machen, wenn du einen langen Tag hattest und danach noch mit Freunden abgemacht hast.