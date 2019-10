5 Tricks, um dich optimal vom Training zu erholen

1. Pausentag

Umfrage Legst du Ruhetage beim Training ein? Na klar, das sollte jeder

Nein, ich trainiere täglich

Mein Leben besteht nur aus Ruhetagen

Markus Ryffel ist Gründer der Markus Ryffel's GmbH, Silber Olympiamedaillengewinner 5000 m 1984 und Schweizer Rekordhalter über 3000 m und 5000 m. In seiner Kolumne verrät er, wieso wir alle mehr rennen sollten und worauf du beim nächsten Jogging achten kannst.



www.markusryffels.ch Markus Ryffel ist Gründer der Markus Ryffel's GmbH, Silber Olympiamedaillengewinner 5000 m 1984 und Schweizer Rekordhalter über 3000 m und 5000 m. In seiner Kolumne verrät er, wieso wir alle mehr rennen sollten und worauf du beim nächsten Jogging achten kannst. Du brauchst ein Ziel? Starte am 29. November am Santarun in Bern, Markus Ryffel wird auch vor Ort sein! Du brauchst ein Ziel? Starte am 29. November am Santarun in Bern, Markus Ryffel wird auch vor Ort sein! Santarunbern.ch

In der Anfangseuphorie lauert häufig die Gefahr, zu schnell zu viel zu wollen. Ein optimales Training besteht aus einem Mix aus Belastung und Entlastung, also Erholung. Die grössten Fortschritte erzielst du, wenn Training und Erholung harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Idealerweise machst du nach einem Lauftag einen Tag Pause. Denn strapazierte Muskeln benötigenPflege und Erholung.

2. Schlaf

Eine der wichtigsten Quellen der Regenerationüberhaupt ist Schlaf. Schlaf trägt zur körperlichen, seelischen undgeistigen Erholung bei. Plane aber keine intensive Laufeinheit unmittelbar vor dem Schlafengehen, denn intensives Laufen kurbelt den Kreislauf wieder an.

3. Bad, Sauna, Massage

Zur idealen Entspannung tragen ein warmes Bad, Saunagänge oder Massagen bei. Saunabaden ist ein altbekanntes und bewährtes Mittel zur Erholung. Wichtig ist vor allem, regelmässig zu saunieren. Warum sich nicht einmal pro Woche mit der Laufkollegin zum Saunieren verabreden? In der kühlerenJahreszeit ist das purer Genuss.

4. Stretching

Dein Lauftraining schliesst du idealerweise mit einer statischen Dehneinheit, also mit Dehnen ohne Wippen, ab. Nimm dabei eine Position ein, in der du einen Zug, aber keinen Schmerz im Muskel spürst. Diese Position hältst du für 30 bis 60 Sekunden. Vergiss nicht: Zur Erholung ist statisches Dehnen ein Genuss, nicht aber als unmittelbare Vorbereitung auf eine schnellere Laufeinheit. Vor einem Lauf dehnst du am besten dynamisch, das bedeutet mit kleinen Wippbewegungen. Klar, nur Ruhe und kein Training bringen dich nicht weiter. Aber manchmal ist genau der Mut zur Pause der Weg zum Erfolg.

5. Meditation

Durch Achtsamkeits- oder Konzentrationsübungen soll sich der Geist beruhigen und du dich sammeln. Dank Meditationlernst du, kreisende Alltagsgedanken zu kontrollieren und abzuschalten. Nimm zur Meditation eine angenehme Sitzposition ein und lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem – ohne dabei in Tagträume zu versinken. Selbstverständlich kannst dudies mit entspannter Lieblingsmusik tun. Versuche am Anfang während fünf bis zehn Minuten zu meditieren, später kannst du die Dauer steigern. Gar nicht so einfach, oder?

(gss)