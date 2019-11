Das steckt hinter Gaslighting

Spinne ich? Hast du in deiner Beziehung manchmal das Gefühl, den Verstand zu verlieren?

Umfrage Wurdest du auch schon emotional manipuliert? Ja, derzeit immer noch.

Ja, ich konnte mich aber befreien.

Das habe ich mir bis jetzt noch nie überlegt.

Nein, das kenne ich zum Glück nicht.

Hol dir Hilfe



Hol dir Hilfe

Wenn du merkst, dass du immer häufiger an dir zweifelst und Gefühle wie Scham oder Angst auftreten, solltest du dir Hilfe bei Dritten suchen. Die Hilfe von Freunden, Familie oder Bekannten, die vielleicht selbst schon einmal Erfahrungen mit Gaslighting gesammelt haben, kann schon kleine Wunder bewirken. Ansonsten können Psychotherapeuten helfen. Du wirst bald merken: Nicht du spinnst, sondern der Täter.

Betroffene von Gaslighting merken oft sehr spät oder im schlimmsten Fall gar nicht, dass sie falsch und unfair behandelt werden. Preston Ni, Autor des Buches «How to Successfully Handle Gaslighters and Stop Psychological Bullying», fasst in seinem Buch zusammen, wie man das Phänomen Gaslighting erkennen kann, um sich frühzeitig Beratung und Hilfe zu holen.

1. Lügen über eine Person verbreiten

Gaslighter bringen ihre Opfer gerne in Erklärungsnot, indem sie sie beispielsweise vor anderen peinlich oder schlecht da stehen lassen oder in unangenehme Geschichten verwickeln. Auch die Verbreitung von Lügen, für die sich die Betroffenen anschliessend rechtfertigen muss, gehören dazu. Die Folge: Die Person bekommt den Stempel verrückt aufgedrückt.

2. Steter Tropfen höhlt den Stein

Zur gemeinen Vorgehensweise eines Gaslighters gehört auch die Wiederholung. Dadurch, dass er seinem Opfer immer wieder die gleichen Lügen erzählt, glaubt der oder die Betroffene sie irgendwann sogar selbst.

3. Wenn es plötzlich eskaliert

Auch wenn sich der Manipulierende seiner Schuld durchaus bewusst ist, gibt er sein Fehlverhalten nicht zu, sondern kann ziemlich schnell aufbrausend oder cholerisch werden. Eine beliebte Masche ist auch, das Gegenüber als nicht zurechnungsfähig darzustellen und ihr oder ihm zu unterstellen, sich etwaige Anschuldigungen nur einzubilden.

4. Abhängigkeit erzeugen

Neben ständigen Erniedrigungen können Gaslighter natürlich auch Nähe herstellen, Geborgenheit und Sicherheit geben. Vermeintlich. Sie wissen genau, wie sie ihre Opfer binden und sie emotional abhängig machen.

5. Taktische Gehirnwäsche

Wenn jemand eine andere Person über längere Zeit systematisch schlecht behandelt, immer wieder alles zu den eigen Gunsten dreht und dabei sehr taktisch vorgeht, ist das nichts anderes eine lupenreine Gehirnwäsche.

6. Krankhaftes Ausleben von Dominanz

7. Stets Hoffnungen machen

Der eigentlich Kranke in solch einer verqueren Beziehung ist der Gaslighter, denn er weist einen enorm Zwang auf, Macht und Kontrolle über eine andere Person auszuüben. Durch Methoden der emotionalen Manipulation hat er oder sie sein Gegenüber im Griff und kann quasi alles mit ihm machen. Deshalb wird er alles tun, damit dies auch so bleibt.Oft können Betroffene sich nicht von ihrem Partner oder Freund lösen, da ihnen immer und immer wieder falsche Hoffnungen gemacht werden. Ein Gaslighter weiss genau, wie er seine Opfer geschickt um den Finger wickelt, damit sein Spiel nicht auffliegt. Er suggeriert etwa, dass er oder sie immer für das Opfer da sein werde.



