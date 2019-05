Das sind Nadias Tipps für mehr Müesli-Power

Zum Zmorge isst sie am liebsten eine Smoothie-Bowl mit Toppings so hoch wie die Schüssel breit ist. Nadia Damaso hat zwei Bestseller-Kochbücher geschrieben und jetzt ihre eigene Granola- und Müesli-Linie auf den Markt gebracht. Der quirligen 23-jährigen Bündnerin haben wir drei Fragen zum Zmorge gestellt.

Sie hat bereits zwei Bestseller Kochbücher herausgebracht, jetzt macht sie sich an ihre eigene Granola- und Müsli-Produktlinie. Nadia Damaso aus Pontresina ist mit ihren 23 Jahren sehr erfolgreich unterwegs.

Nadia, warum sind Haferflocken derart im Trend?

Sie galten lange als langweilig. Dank Social Media und allen möglichen Toppings sind sie heute fancy. Haferflocken machen lange satt und zufrieden – und lassen sich auch gut als Overnight Oats im Glas mitnehmen. Für alle Cakefriends: Ein Haferflockencake – zum Beispiel mit Äpfeln und Zimt – ist blitzschnell gemacht. Ebenso ein Beeren-Crumble oder komplett sündenfreie Bananenglace. Dafür reife Bananen schälen, in Scheiben schneiden, in den Tiefkühler legen und am Morgen mit einem Gutsch Milch, nach Bedarf etwas Honig oder Ahornsirup und zum Beispiel etwas Erdnussmus glatt mixen, mit Beeren und Granola toppen, fertig. Ein Traum!

Und wenn ich Haferflocken gar nicht mag?

Ich mag Smoothie-Bowls oder Vollkornbrot in jeglichen Variationen. Knusprig toasten, dann mit Mandelmus und etwas Honig bestreichen und mit Bananenscheiben belegen. Das braucht zwei Minuten. Keine Zeit ist für mich keine Ausrede. Es ist alles eine Frage der Motivation. Vieles lässt sich auch am Abend vorbereiten. Aber zehn Minuten für ein Zmorge investieren, das schmeckt, Energie gibt, einen satt und zufrieden macht, lohnt sich immer.

Wie erkenne ich im Laden ein gesundes Müesli?

Je weniger Zutaten, desto besser! Wenn du alle kennst, umso besser. Ich achte darauf, dass es nur natürliche Zutaten und keinen raffinierten Zucker enthält. Der gute Geschmack kommt bei mir aber immer an erster Stelle. Im Zweifelsfall lieber einen Löffel Honig mehr. Wenn du isst, was dir schmeckt, macht das glücklicher!



