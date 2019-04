Das sind die besten Edel-Gyms der Schweiz

Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie in ein gehobenes Hotel einchecken und einfach alles passt? Bereits unmittelbar nach dem Eintreten werden Sie freundlich in Empfang genommen und persönlich begrüsst. Das exklusive Ambiente fällt sofort ins Auge und passt zur warmen und angenehmen Atmosphäre. Man führt Sie persönlich durch die Räumlichkeiten, zeigt und erklärt Ihnen alles ausführlich und geht unmittelbar auf Ihre Präferenzen ein.

Im grossen Fitnesscenter Test wurden aus über 400 Betrieben der ganzen Deutschschweiz 100 Center per Zufallsstichprobe in vier verschiedene Segmente (Premium, Discount, Micro/EMS/PT, Mittelsegment) eingeteilt. Die jeweils besten Betriebe pro Segment stellen wir dir im Verlauf dieses Tests vor. Als erstes im Test: Das Premium-Segment. Undercover Agenten haben ein Probetraining vereinbart und sich die Clubs genau angeschaut.



Achtung: Es handelt sich jeweils immer um Moment-Aufnahmen, wobei die Leistung der Betriebe variieren kann.





Bereits am nächsten Tag spricht man Sie am Empfang mit Namen an und kennt an der Bar Ihren Lieblingscocktail. Sie haben permanent das Gefühl, dass Ihr persönliches Wohlergehen an erster Stelle steht und man das Angebot ständig individuell auf Sie zuschneidet.

Hohe Standards

Dieses Beispiel soll aufzeigen, welche Ansprüche Konsumenten an ein Premium-Center stellen. Neben dem feinen Ambiente und einer angenehmen sowie familiären Trainingsumgebung ist die individuelle Beziehung zu den Mitgliedern ein wichtiges und für die meisten Kunden ausschlaggebendes Kriterium.

Auch in Sachen Trainingsqualität ist der Standard hoch angesetzt und das Premium-Center verfügt über gut ausgebildetes Fachpersonal, meist auch mit einem medizinischen Background. Nicht zuletzt zählt in der Regel auch ein Wellnessangebot mit zum Standard, welches den Wohlfühlcharakter abrundet.

Im Test zeigen wir Ihnen nun die 10 besten Premium Center ab einem Jahresabonnement-Preis von 1200 Franken aufwärts. Die Ergebnisse aus unserem internen Credit-Point-Bewertungsverfahren wurden der besseren Verständlichkeit halber in Schulnoten von 6 bis 1 übersetzt. Das Ergebnis zeigt die Gesamtnote aufgrund der gemittelten Ergebnisse aus über 70 verschiedenen Kriterien in den Bereichen Erstkontakt, Probetraining, Betreuungssystem, Infrastruktur sowie Hygiene und Sauberkeit.

Der Test wurde von Starperformance mithilfe von Swica durchgeführt.

(gss)