Deine Laune kontrolliert die ständige Snack-Lust

Um es schon mal vorwegzunehmen: Ich bin ein grosser Dessert-Fan. Von Vermicelles bis hin zu Glace, es hat bei mir immer Platz für Dessert im Bauch, auch wenn ich schon lange satt bin. Zum Glück ist es nicht jeden Tag so. Doch es gab mal eine Zeit, in der ich manchmal abends erschöpft nach Hause kam, zu später Stunde mir noch eine Mahlzeit zubereitete und danach fast einen ganzen Kübel meiner Lieblingsglace verschlang. Dieses Szenario wiederholte sich fast ein Jahr lang, bis ich einen Weg aus meinem Teufelskreis fand.

Tommy Chang ist Bewegungscoach und Mitgründer von Eat Better, Not Perfect, der Ernährungs-Challenge mit persönlichem Coach für besseres Essverhalten.



«Wir essen, um uns zu trösten»



Heutzutage schwimmen wir in einem Überangebot an Essen. Während wir Menschen früher noch assen, um nicht zu verhungern oder uns für einen längeren Fussmarsch vorbereiteten, wird unser Essensverhalten von zwei Dingen gesteuert:. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und wenn die Uhr 12 schlägt, gehen wir automatisch essen, obwohl wir nicht immer Hunger haben. Doch mit anderen Menschen gemeinsam zu essen, hat auch seine Vorteile.

Was aber, wenn unser Hirn weiss, dass wir satt sind, und wir unkontrolliert Schoggi, Glace oder Chips in uns hineinstopfen, nur um uns danach noch schlechter zu fühlen? Dann sind sehr wahrscheinlich unsere Emotionen im Spiel. Nicht selten kommt es vor, dass wir nicht wegen echtem Hunger essen, sondern um gewisse Emotionen zu kompensieren. Und leider ist es so, dass gerade sehr süsse, salzige oder frittierte Lebensmittel uns am besten befriedigen, und zwar wenn wir gestresst, gelangweilt, traurig oder einsam sind oder zu wenig geschlafen haben. Meistens sind solche Phasen sehr lang andauernd, bis wir einen Weg finden, unser Verhaltensmuster zu brechen. Doch wie gelingt das?





«Durchbrich deine Muster»

Der erste Schritt ist, zu realisieren, dass wir in einem Teufelskreis stecken und aus diesem herausbrechen wollen, um uns endlich wieder wohlzufühlen in unserem Körper. Danach müssen wir uns zuerst einmal darüber bewusst werden, was unsere ungewollten Verhaltensmuster auslöst, sei es Einsamkeit, mangelnde Wertschätzung, Liebe, Stress oder zu wenig Schlaf. Dieser zweite Schritt kann sehr schwierig sein, denn es ist nicht immer einfach, wenn wir uns Gefühle, die wir nicht wollen oder für die wir uns schämen, eingestehen müssen.

Als Nächstes muss dann eine Änderung stattfinden, so dass die Auslöser nicht mehr oder zumindest weniger auftreten. Und falls doch, wissen wir sie zu erkennen und suchen uns einfach Alternativen, die uns ablenken oder unsere Emotionen besänftigen, als zu Dessert und Chips zu greifen. Wenn wir oft gelangweilt sind, können wir uns beispielsweise ein Hobby zulegen. Wenn unsere Arbeit uns emotional zu sehr belastet, sprechen wir mit dem Vorgesetzten oder versuchen, eine Alternative zu finden. Wenn wir zu wenig Likes auf Instagram bekommen, löschen wir die App und fokussieren uns auf unsere echten Freundschaften. Wenn wir uns einsam fühlen und die grosse Liebe bisher ausgeblieben ist, dann hören wir auf zu suchen und fokussieren uns auf das, was uns sonst noch Freude bereitet. Oft kommt die lang ersehnte Liebe dann von alleine.

Und was ist, wenn wir trotzdem etwas zum Snacken wollen? Als salzige Option empfiehlt sich selbstgemachtes Popcorn, da es sehr leicht und sättigend ist. Und wenn du Lust auf Süsses hast, dann wähle kleine Packungen aus, so dass du deine Portionengrösse besser kontrollieren kannst.

